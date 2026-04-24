랄랄 / 사진 = 랄랄 유튜브 채널

랄랄, 이미주 / 사진 = 랄랄 유튜브 채널

크리에이터 랄랄이 다이어트를 선언한 가운데 자신의 허리 사이즈를 공개했다.23일 유튜브 채널 '랄랄'에는 '어서와 펜트하우스는 처음이지?(집공개, 손님 이미주)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 랄랄은 그룹 러블리즈 멤버 미주와 함께 집들이 콘텐츠를 진행했다.이날 랄랄의 집을 찾은 이미주는 드레스룸을 가득 채운 형형색색의 의상을 보며 "눈이 아프다"고 호들갑을 떨어 웃음을 자아냈다. 이어 그는 구멍이 크게 뚫린 파격적인 형광색 그물 니트를 보고 "이런 걸 진짜 입냐"고 물었고 랄랄은 "휴양지 갈 때 속옷도 안 입고 입는 거다"고 답했다. 이에 이미주는 "형부가 좋아하겠다"고 농담을 던져 유쾌함을 더했다.이후 랄랄은 “살이 너무 쪄서 여기 있는 옷 중에 입을 수 있는 게 많이 없다”며 “바지가 무릎에서 안 올라간다”고 고백했다. 이어 그는 드레스룸에 있는 옷을 다 달라는 미주에 허리 사이즈를 물었고 미주가 “24”라고 답하자 “나 36이야”이라고 밝혀 현장을 초토화시켰다. 이에 이미주는 “우리 아빠인데?”라고 유쾌하게 받아쳐 웃음을 안겼다.앞서 랄랄은 MBC '놀면 뭐하니?'에 출연해 체중이 77kg라고 공개한 바 있다. 그는 출산 이후 약 20kg 가량 체중이 증가해 지난해 11월 공식적으로 다이어트를 선언했다. 이후 랄랄은 SNS를 통해 자신의 체지방률이 41.3%임을 공개해 다이어트가 시급함을 강조하기도 했다.한편, 195만 구독자를 보유한 유튜버 랄랄은 2024년 11세 연상의 비연예인과 결혼했다. 결혼과 임신을 동시에 발표한 그는 같은해 7월에 딸을 출산했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr