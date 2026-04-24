'오늘도 매진했습니다'

배우 안효섭이 SBS ‘오늘도 매진했습니다’를 통해 시청자들의 마음을 단숨에 사로잡았다.지난 23일 방송된 ‘오늘도 매진했습니다’ 2회에서 안효섭은 덕풍마을의 ‘츤데레 농부’ 매튜 리로 분해, 투박한 삶 속에서도 감출 수 없는 독보적인 비주얼과 매력을 발산했다.이날 방송에서 매튜 리는 마을 어르신들을 향한 투박하지만 진한 진심으로 극의 온도를 높였다. 송학댁(고두심 분)을 챙기는 든든한 ‘마을 지킴이’ 면모부터 산더미 같은 감자 대접에 당황하면서도 끝내 젓가락을 드는 능청스러운 모습까지, 안효섭은 캐릭터의 다채로운 감정선을 섬세하게 변주하며 ‘매튜 리’를 2회 만에 인생 캐릭터로 안착시켰다.특히 담예진(채원빈 분)과의 얽히고설킨 인연은 극의 재미를 최고조로 끌어올렸다. 송학댁의 요청으로 홈쇼핑 가입을 돕던 중, 본의 아니게 자신의 이름으로 물건을 구매하게 된 매튜 리가 경품 당첨이라는 반전 끝에 담예진과 재회하는 과정은 시청자들에게 짜릿한 설렘을 선사했다. 오로지 버섯에게만 다정하던 그가 담예진과 사사건건 부딪히며 보여주는 ‘으르렁 케미’는 시청자들의 웃음 버튼을 정조준 했으며, 방송 말미 잠결에 담예진의 전화를 받고 당황하는 엔딩은 향후 펼쳐질 서사에 대한 기대감을 수직 상승시켰다.한편, 안효섭의 열연과 글로벌 흥행 돌풍이 돋보이는 SBS ‘오늘도 매진했습니다’는 매주 수, 목 밤 9시에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr