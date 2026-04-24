텐아시아 DB

[사진 = KBS 제공]

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‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’이 뮤지션들의 고품격 무대로 금요일 밤을 채운다.24일 방송되는 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’에는 거미, 세븐틴 승관, 포레스텔라, 안신애, 하현상이 출연해 기분 좋은 음악 시너지를 선사한다.거미는 얼마 전 둘째를 출산한 후 ‘더 시즌즈’를 찾아 반가움을 자아낸다. 거미는 득녀 소감으로 “너무 예쁘다. 말도 못 한다”라며 ‘딸바보’가 된 근황을 전하고, “그분도 행복해한다”라며 남편 조정석의 반응도 언급한다. 이어 거미의 봄 시즌송 ‘봄처럼 넌’을 함께 한 세븐틴 승관이 등장한다. 콘서트에서 세븐틴 커버 무대를 한 적 있다는 성시경에 승관 또한 해당 영상을 봤다며 반색한다. 성시경은 질색하며 “그런 거 보지 마라. GD 무대도 했었는데 GD가 댓글 달아서 너무 창피했다”라고 말해 현장을 웃음바다로 만든다.포레스텔라는 ‘더 시즌즈’ 첫 출연에 감격하며 성시경에게는 남다른 팬심을 표한다. 고우림은 “성시경 선배님 ‘킬링보이스’ 7500만 뷰 중 1000뷰는 제가 봤을 것”이라며 열혈 팬임을 인증하고, 조민규는 녹화 내내 높은 텐션의 리액션을 보여주며 성시경을 당황케 했다는 후문. 포레스텔라는 “크로스오버 그룹으로서 틀을 깨는 공연을 만들고 싶었다”라며 자신들만의 정체성이 깃든 무대 이야기를 전한다. 특히 포레스텔라의 한 공연 사진을 접한 성시경은 경악을 금치 못하고, 얼마 전 전역한 고우림 또한 “내가 군대 간 동안 우리 형들이 저러고 있더라”라며 복잡한 심정을 고백한다.‘두 사람’의 다섯 번째 주인공으로는 싱어송라이터 안신애가 함께 한다. 성시경이 보증하는 뮤지션 안신애는 데뷔 전 박화요비 ‘어떤가요’, 백지영 ‘내 귀에 캔디’ 등 주옥같은 곡들의 코러스로 참여했다고 밝혀 눈길을 모은다. 성시경은 녹화 내내 “부러운 재능. 너무 잘 하는 사람”이라며 안신애를 극찬했는데, 두 사람이 부르는 故 유재하의 ‘그대 내 품에’ 듀엣 무대로 그 진가를 고스란히 느낄 수 있다.‘더 시즌즈’에 리얼 ‘고막남친’ 하현상이 찾아온다. MBTI 극 I라는 하현상은 의외로 재치 있는 입담을 발휘하며 모두를 웃음 짓게 한다. “젠지 세대 사이에서는 하현상, 영케이, 우즈 중 반드시 한 사람을 좋아한다더라”라는 썰에 하현상은 “껴주셔서 너무 감사하다”라고 수줍어하고, 성시경은 “난 아무리 해도 ‘김나박이’에 못 들어가더라”라고 셀프 저격해 모두를 폭소케 한다. 하현상의 ‘고막절친’으로 세븐틴의 승관이 재등장해 현장 분위기가 더욱 유쾌해진다. 이어 하현상은 승관에게 특급 과외를 받은 세븐틴 ‘손오공’ 댄스 챌린지를 선보이며 현장을 뒤집어 놓는데, 두 사람의 특별한 절친 케미는 본 방송을 통해 확인할 수 있다.한편, KBS 2TV 뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’은 24일 밤 11시 10분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr