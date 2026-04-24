스톤헨지(STONEHENgE)가 뮤즈 김지원과 함께한 엘르 화보를 공개하며 신제품 '엘리먼츠’ 컬렉션을 선보였다./사진제공=엘르

스톤헨지(STONEHENgE)가 뮤즈 김지원과 함께한 엘르 화보를 공개하며 신제품 '엘리먼츠’ 컬렉션을 선보였다./사진제공=엘르

주얼리 브랜드 스톤헨지(STONEHENgE)가 뮤즈 김지원과 함께한 엘르 화보를 공개하며 신제품 '엘리먼츠’ 컬렉션을 선보였다. 앞서 김지원은 지난달 '에클레티카(ECLETTICA' 하이 주얼리 행사에 참석해 눈길을 끌었다. 당시 평소보다 살이 많이 빠진 모습으로 팬들 사이 '뼈말라’라는 반응이 나왔지만, 건강에는 이상이 없는 것으로 알려졌다.이번 화보에서 김지원은 스톤헨지의 신제품 '엘리먼츠(Elements' 컬렉션을 완벽하게 소화하며, 특유의 깊고 단단한 눈빛으로 강렬한 존재감을 자랑했다. 절제된 스타일링 속에서도 고혹적이면서도 세련된 무드를 완성하며, 스톤헨지만의 서정적인 아름다움을 한층 깊이 있게 표현했다.김지원이 착용한 '엘리먼츠’ 컬렉션은 빛의 변화에 따라 다채롭게 반응하는 입체적인 구조를 미니멀하게 풀어낸 디자인이 특징으로, 브랜드가 지향하는 '시간 속에서도 변하지 않는 본질적인 아름다움’을 현대적으로 재해석한 라인이다. 김지원의 우아하면서도 단단한 이미지와 어우러지며 컬렉션의 콘셉트를 더욱 선명하게 전달한다.이번 화보는 단순한 지면 공개를 넘어, 김지원의 감각적인 무드와 브랜드의 아이덴티티를 입체적으로 담아낸 '스톤헨지 브랜드북’으로도 제작됐다. 해당 브랜드북은 스톤헨지 매장과 주요 온라인 서점을 통해 만나볼 수 있으며, 브랜드 경험을 확장하는 콘텐츠로서 소장 가치를 더했다.스톤헨지 관계자는 "뮤즈 김지원의 깊이 있는 매력과 스톤헨지의 새로운 컬렉션이 만나 인상적인 시너지를 만들어냈다"며 "이번 화보를 통해 브랜드가 지향하는 감성과 무드를 보다 자연스럽게 접할 수 있기를 기대한다"고 전했다. 이어 공개될 패션 필름과 유튜브 콘텐츠에서는 김지원의 움직임과 감정선을 보다 입체적으로 담아낼 예정으로, 화보와는 또 다른 방식의 브랜드 스토리텔링을 선보일 계획이다.스톤헨지와 김지원이 함께한 더 많은 화보 컷은 엘르 공식 홈페이지 및 스톤헨지 공식 채널을 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr