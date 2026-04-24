사진=야노시호 유튜브

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추성훈 아내 야노시호가 하와이 초호화 대저택을 공개하며 절친과의 폭로전을 펼쳤다.24일 야노시호 유튜브 채널에는 '하와이의 베버리힐즈. 야노시호 25년 찐친의 3층 대저택 공개 (ft.찐친 폭로전)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 야노시호는 하와이 카할라 지역에 위치한 절친 마키의 집을 찾았다. 카할라는 바다와 다이아몬드 헤드가 한눈에 내려다보이는 고급 주택가로, 그는 "뷰가 완벽하다. 여기는 특별한 곳"이라며 감탄을 쏟아냈다.두 사람은 과거 촬영을 통해 처음 인연을 맺은 뒤 25년 넘게 우정을 이어온 사이로, 야노시호는 "하와이에서 가장 친한 친구"라고 소개했다.오랜 시간을 함께한 만큼 두 사람은 가족 같은 관계를 자랑했다. 야노시호는 "사랑이도 믿고 따르는 이모 같은 존재"라고 설명했고, 친구는 "(시호가) 남편이 이상형이었다"는 장난 섞인 폭로까지 더해 웃음을 자아냈다.야노시호는 3층 구조의 대저택을 소개하며 감탄을 금치 못했고, "산 위라서 더 비싼 동네"라고 몰래 밝혔다. 집에는 1500만원 뉴욕 디자이너 소파부터 에르메스 와인잔, 에르메스 가방이 가득해 눈길을 끌었다.친구는 야노시호의 능숙한 한국어 실력에 감탄하며 "10년째 한국어 공부 중이다. 놀다가도 한국어 수업 있으면 바로 간다. 시호가 한국을 정말 좋아한다"고 이야기했다.두 사람은 집 정리 습관을 두고 본격적인 폭로전에 들어갔다. 친구는 "야노시호는 정리를 잘 못한다. 예전에 집에 갔을 때 놀랐다"고 회상했다. 화제가 됐던 추성훈 유튜브 집 공개 영상도 언급했다. 이에 야노시호는 "날 잡아서 몰아서 청소하는 스타일"이라며 해명해 배꼽을 쥐게 했다.야노시호는 친구 집에서 발견한 사랑이 어린 시절 사진을 보고 "그립다"며 회상했다.한편 일본 모델 야노시호는 2009년 추성훈과 결혼해 슬하에 딸 추사랑 양을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr