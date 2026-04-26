배우 임지연의 '얼루어' 화보 / 사진제공='얼루어'

배우 임지연의 '얼루어' 화보 / 사진제공='얼루어'

2023년 4월부터 배우 이도현과 열애 사실을 인정한 임지연이 "'저런 역할 너무 해보고 싶다' 그렇게 계속 마음에 두다 보면 어느 순간 나도 모르게 튀어나온다"라며 속내를 밝혔다.지난 24일 아티스트컴퍼니 측이 배우 임지연의 '얼루어' 화보를 공개했다. 패션 라이프스타일 매거진 '얼루어 코리아'와 함께한 화보 촬영은 욕망이 만개하는 밤을 주제로 진행되었으며, 드라마 촬영으로 바쁜 일정 속 '얼루어' 카메라 앞에 선 임지연은 몽환적이고 강렬한 이미지를 완성했다.촬영 후 이어진 인터뷰에서 임지연은 "모든 작품을 후회 없이 하려 하지만 '멋진 신세계'만큼은 원 없이 사랑했다고 확신할 수 있다. 내가 신서리로서 뱉는 대사, 연기하며 듣는 대사가 너무 좋다. 긍정적인 메시지와 울림, 희망을 줄 수 있다는 확신이 드니까 더 열심히 하게 된다"고 말했다.대본에 끌린 이유를 묻자 그는 "당시 코미디물에 흠뻑 빠져 있었다. 정확히 기억나지는 않지만 어떤 계기로 코미디 연기가 어렵고 까다롭다는 생각이 들었는데, 그러니까 더 잘하고 싶었다. '멋진 신세계'의 신서리는 가벼운 듯하면서 무겁고, 밝은 듯하면서 아픔이 깊은 인물이라 눈물과 감동이 배가됐다"고 답했다.이어 임지연은 "캐릭터의 이중적인 면이 매력적이었다. 우리가 흔히 아는 악녀의 선상에 있는 인물도 한 사람이다. 알고 보면 순수하고, 사랑스럽고, 푼수 같은 면도 있다. 서리는 악하다기보다 자기도 모르게 발동해야 했던 생존 본능이 더 앞섰다. 보면 볼수록 위로해 주고 싶은 순간이 많아진다"고 설명했다.'옥씨부인전'의 구덕이, '마당이 있는 집'의 추상은, '더 글로리'의 박연진, '종이의 집'의 서울 등 매 작품 예상치 못한 캐릭터와 연기를 펼쳐 보이는 임지연은 그 동력을 묻는 말에 재미를 꼽았다. 그는 "평탄하게 가고 싶을 때도 있지만 내 성향이 그렇지 못한 것 같다. 무모할 때 느끼는 재미도 크다. 나는 내 나름의 굴곡대로 가야 하지 않나 싶다. 평소에 작품을 영화, 드라마, 예능 할 것 없이 다양하게 보는 편인데, 그러면서 계속 자극받는다. '저런 역할 너무 해보고 싶다!' 그렇게 계속 마음에 두다 보면 어느 순간 저도 모르게 튀어나온다"라며 웃어 보였다.한편 임지연은 다음 달 8일 첫 방송되는 '멋진 신세계'를 통해 시청자들과 만난다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr