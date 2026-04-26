가수 겸 배우 옹성우가 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 옹성우가 tvN 새 드라마 '오싹한 연애'에 출연한다'오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스 드라마로, 지난 2011년 개봉 후 큰 사랑을 받았던 동명의 영화 '오싹한 연애'를 리메이크한 작품이다.옹성우는 극 중 CL 그룹의 계열사인 CL 레이먼드 호텔의 대표 강민환 역을 맡았다. 민환은 호텔, 리조트 그룹 CL의 후계자로 명석한 두뇌와 섹시한 외모, 화려한 언변은 물론 합리적인 성격과 매너까지 모든 것을 갖춘 완벽한 인물이다. 특히 옹성우가 맡은 민환은 원작 영화에는 없는 드라마 오리지널 캐릭터로 냉철한 사업가의 면모와 천여리(박은빈 분)를 향한 다정한 모습을 오가는 반전 매력을 선사하며 극의 몰입도를 한층 높인다.그간 영화와 드라마, 연극 무대를 종횡무진하며 탄탄한 필모그래피를 쌓아온 옹성우는 매 작품 안정적인 연기력을 선보이며 배우로서 입지를 단단히 굳혔다. 특히 올해는 어느 때보다 다채로운 모습으로 대중과 소통하며 독보적인 존재감을 보여주고 있다.지난 3월 넷플릭스 시리즈 '월간남친'에서 강렬한 액션을 보여준 옹성우는 최근 중국 우한에서의 스페셜 팬미팅 '옹랜드(ONG LAND)'를 성료했다. 또한 7년 만에 다시 모인 그룹 워너원(Wanna One)의 리얼리티 예능 'WANNA ONE GO : Back to Base'(워너원고 : 백투베이스) 소식까지 전하며 열일 행보를 예고했다.한편 '오싹한 연애'는 올해 하반기 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr