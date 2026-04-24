방송인 김숙이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

tvN ‘예측불가[家]’(연출 김관태)에서는 넘사벽 피지컬로 역대급 노동력을 선사할 깜짝 게스트 최홍만과 천군만마를 얻은 쑥패밀리의 더욱 버라이어티해진 공사 현장이 펼쳐진다. / 사진 출처: tvN 예고 영상 캡처

모두가 기다려온 김숙(50)의 소개팅 상대가 드디어 공개된다.24일 밤 10시 55분 방송될 tvN ‘예측불가[家]’(연출 김관태)에서는 넘사벽 피지컬로 역대급 노동력을 선사할 깜짝 게스트 최홍만과 천군만마를 얻은 쑥패밀리의 더욱 버라이어티해진 공사 현장이 펼쳐진다.앞서 송은이는 김숙 몰래 소개팅을 준비했다는 소식을 전했던 상황. 이에 화장을 고치며 은근한 기대를 내비친 김숙과 덩달아 호기심에 불타오르던 멤버들 앞에는 제주도의 한 귤 농장에서 일을 돕고 있는 최홍만이 나타난다.의외의 인물에 멤버들의 격한 웃음소리가 터져 나오는 것도 잠시, 큰 키와 어마어마한 힘까지 갖춘 공사 최적화 인력임을 감지한 김숙은 마음에 드는 기색을 드러낸다. 이에 멤버들은 최홍만을 쑥하우스의 일일 일꾼으로 섭외하기 위해 약 5,000평의 귤 농장에서 귤 따기를 도우며 본격 품앗이에 돌입한다.이로써 새로운 일꾼으로 쑥하우스 공사 현장에 투입된 최홍만은 남다른 신체 조건을 이용해 쑥패밀리가 고전했던 작업들도 손쉽게 해낼 예정이다. 사다리 없이도 애쓰지 않고 필요한 곳까지 물건을 척척 던져 올리는 것은 물론 엄청난 파워가 돋보이는 최홍만의 손길에 멤버들의 마음에는 감동이 물밀듯 밀려온다고. 하지만 이제껏 김숙의 총애를 받았던 이천희는 최홍만에게 1등 일꾼의 자리를 빼앗길까 불안한 마음을 내비쳤다는 후문이다.뿐만 아니라 귤 농장에서부터 최홍만과 알콩달콩한 기류를 주고받았던 김숙은 공사 현장에서도 최홍만에게 손수 모자를 씌워주는가 하면 공통점을 끼워 맞추는 등 무한 플러팅을 시도한다. 과연 김숙은 집 공사와 설렘, 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있을지 관심이 집중된다.한편, 착실하게 공사 일정을 소화하던 쑥패밀리에게는 날벼락이 덮친다. 바로 김숙 집 마당 땅속에서 발견된 의문의 물건으로 인해 또 한 번의 공사 중단 위기가 찾아온 것. 과거 예기치 못했던 시굴 조사를 겪으며 마음을 졸여왔던 경험이 있는 만큼 다시 갑작스러운 문제에 닥친 쑥패밀리의 운명이 궁금해진다.24일 밤 10시 55분에 방송되는 tvN ‘예측불가[家]’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr