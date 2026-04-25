배우 유승호가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

SBS '재벌X형사2'에 배우 유승호가 출연한다. / 사진=소속사 제공

배우 유승호가 SBS '재벌X형사2'에 출연한다.2026년 하반기 방송 예정인 SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2(제작 스튜디오S, 빅오션이엔앰, 비에이 엔터테인먼트)는 철부지 재벌 3세가 강력팀 형사가 되어 보여주는 '돈에는 돈, 빽에는 빽' FLEX 수사기로, '모범택시', '열혈사제', '천원짜리 변호사' 등 익살스러운 캐릭터플레이와 호쾌한 권선징악으로 사랑받는 SBS 금토 사이다 유니버스 중에서도 'FLEX 수사기'라는 독보적 세계관을 바탕으로 탄탄한 팬덤을 형성해온 인기작이다. 시즌1에서 완벽한 호흡을 보여준 김재홍 감독과 김바다 작가가 다시 한번 손을 잡은 데 이어, 타이틀롤인 안보현(진이수 역)의 새로운 공조 파트너로 배우 정은채(주혜라 역)가 합류했다.이 가운데 배우 유승호가 '재벌X형사2'에 특별출연으로 가세해 기대감을 한층 높인다. 이번 특별출연은 드라마 '복수가 돌아왔다'를 함께 했던 김재홍 감독과의 인연으로 성사됐다.극중 유승호는 미디어 재벌가의 막내아들이자 조각가로 활동하는 '유성원' 역을 맡아 열연을 펼칠 예정이다. 유성원은 재벌 3세 모임을 통해 친분을 쌓은 진이수와 곰살맞은 형, 동생의 관계를 형성할 전망. 이에 '원조 재벌캐' 안보현과 'NEW 재벌캐' 유승호가 보여줄 특별한 케미스트리에 이목이 집중된다.한편, 유승호의 열연을 안방극장에서 3년 만에 볼 수 있는 기회라는 점에서 기대감이 치솟는다. 올해로 데뷔 27년 차를 맞이한 유승호는 영화 '집으로', 드라마 '리멤버-아들의 전쟁', '군주-가면의 주인', '복수가 돌아왔다', 연극 '엔젤스 인 아메리카', '킬링시저' 등 매체와 장르를 가리지 않고 스펙트럼 넓은 연기를 선보여온 독보적인 믿고 보는 배우. 이 같은 유승호가 경쾌하고 화려함이 장점인 독보적 수사물 '재벌X형사2'에서 어떤 얼굴을 꺼내 놓을지 궁금증이 수직 상승한다.SBS표 시즌제 기대작 SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2'는 오는 2026년에 방송될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr