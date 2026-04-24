사진 = 28기 옥순 인스타그램
사진 = 28기 옥순 인스타그램
'나는솔로' 돌싱특집 28기에 출연했던 옥순이 같은 기수 영호와 결혼식을 앞두고 더욱 아름다워진 미모를 자랑했다.

최근 28기 옥순은 자신의 인스타그램에 "여러분 오늘 커피 몇 잔 마셨어요? 전 요며칠 카페인 과다인 것 같아서 오늘은 꼬소한 미숫가루 라떼로 픽!"이라는 멘트와 사진으 올렸다.

사진 속 28기 옥순은 야외 테이블에 앉아 스마트폰을 내려다보며 차분한 표정을 짓고 있다. 블랙 원피스 위에 시스루 느낌의 화이트 상의를 레이어드해 단정하면서도 부드러운 분위기를 만들고 있으며 긴 웨이브 헤어가 자연스럽게 흘러내리며 청순한 인상을 더한다. 테이블 위에는 투명 컵에 담긴 음료가 놓여 있고 옥순은 손에 스마트폰을 쥔 채 집중한 모습으로 일상의 편안한 순간을 보여준다.
사진 = 28기 옥순 인스타그램
사진 = 28기 옥순 인스타그램
이어진 사진에서 28기 옥순은 음료 컵을 손에 들고 고개를 살짝 기울이며 은은한 미소를 띠고 있다. 같은 자리에서 시선을 옆으로 돌린 모습이 더해지며 부드러운 분위기가 강조되고 손에 든 음료와 함께 자연스러운 포즈가 어우러져 여유로운 느낌을 만든다.

다른 사진에서 28기 옥순은 음료를 들고 카메라를 향해 셀카를 촬영하고 있다. 한 손으로 컵을 들고 다른 손으로 휴대폰을 들어 올린 모습이 담겼으며 거울처럼 비치는 유리창 앞에서 또렷한 이목구비와 맑은 피부가 돋보인다.

이를 본 팬들은 "이쁘시네요" "예뻐" "얼굴이 너무이뻥" "옥순님 연예인같다" "너무 상큼 화사합니다" "사랑을 하셔서 더욱 예뻐지신것 같아요" 등의 댓글을 달았다. 특히 영호의 "여보 오늘 화장 잘먹었네?? 예쁘다"라는 댓글이 눈길을 끈다.
사진 = 28기 옥순 인스타그램
사진 = 28기 옥순 인스타그램
한편 28기 옥순과 영호는 지난해 12월 방송된 ENA·SBS Plus ‘나는 솔로’ 28기 돌싱 특집에서 최종 선택을 한 뒤 실제 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난달 혼인신고를 마치며 법적 부부가 된 것으로 알려졌다. 1991년생인 옥순은 슬하에 딸 한 명을 두고 있으며 영호는 1989년생으로 알려졌다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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