사진 = 28기 옥순 인스타그램

사진 = 28기 옥순 인스타그램

사진 = 28기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 돌싱특집 28기에 출연했던 옥순이 같은 기수 영호와 결혼식을 앞두고 더욱 아름다워진 미모를 자랑했다.최근 28기 옥순은 자신의 인스타그램에 "여러분 오늘 커피 몇 잔 마셨어요? 전 요며칠 카페인 과다인 것 같아서 오늘은 꼬소한 미숫가루 라떼로 픽!"이라는 멘트와 사진으 올렸다.사진 속 28기 옥순은 야외 테이블에 앉아 스마트폰을 내려다보며 차분한 표정을 짓고 있다. 블랙 원피스 위에 시스루 느낌의 화이트 상의를 레이어드해 단정하면서도 부드러운 분위기를 만들고 있으며 긴 웨이브 헤어가 자연스럽게 흘러내리며 청순한 인상을 더한다. 테이블 위에는 투명 컵에 담긴 음료가 놓여 있고 옥순은 손에 스마트폰을 쥔 채 집중한 모습으로 일상의 편안한 순간을 보여준다.이어진 사진에서 28기 옥순은 음료 컵을 손에 들고 고개를 살짝 기울이며 은은한 미소를 띠고 있다. 같은 자리에서 시선을 옆으로 돌린 모습이 더해지며 부드러운 분위기가 강조되고 손에 든 음료와 함께 자연스러운 포즈가 어우러져 여유로운 느낌을 만든다.다른 사진에서 28기 옥순은 음료를 들고 카메라를 향해 셀카를 촬영하고 있다. 한 손으로 컵을 들고 다른 손으로 휴대폰을 들어 올린 모습이 담겼으며 거울처럼 비치는 유리창 앞에서 또렷한 이목구비와 맑은 피부가 돋보인다.이를 본 팬들은 "이쁘시네요" "예뻐" "얼굴이 너무이뻥" "옥순님 연예인같다" "너무 상큼 화사합니다" "사랑을 하셔서 더욱 예뻐지신것 같아요" 등의 댓글을 달았다. 특히 영호의 "여보 오늘 화장 잘먹었네?? 예쁘다"라는 댓글이 눈길을 끈다.한편 28기 옥순과 영호는 지난해 12월 방송된 ENA·SBS Plus ‘나는 솔로’ 28기 돌싱 특집에서 최종 선택을 한 뒤 실제 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난달 혼인신고를 마치며 법적 부부가 된 것으로 알려졌다. 1991년생인 옥순은 슬하에 딸 한 명을 두고 있으며 영호는 1989년생으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr