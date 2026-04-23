김신영이 공식 석상에 참석해 포즈를 취하고 있다. /사진=텐아시아DB

‘예능 대세’ 김신영이 ‘전 소속사 대표’ 송은이와 재회한다.23일 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들' 측은 "최근 MBC ‘나 혼자 산다’, JTBC ‘아는 형님’ 등 예능 프로그램에 출연해 화제성을 견인하며 명실상부 ‘예능 대세’로 자리매김한 김신영이 단독 출연할 예정"이라고 밝혔다.이날 방송에서는 4년 만에 이뤄진 김신영과 송은이의 만남으로 기대를 모은다. 소속사 대표와 소속 연예인으로 오랜 시간 동고동락했던 두 사람이 전속계약 종료로 결별한 후 옥탑방에서 다시 만난 것.2022년 당시 김신영은 송은이가 이끄는 소속사와 재계약을 하지 않아 '불화설' 의혹이 불거졌다. 이에 김신영은 '2022 KBS 연예대상'에서 '전국노래자랑'으로 쇼· 버라이어티 부문 우수상을 수상한 뒤 "송은이 선배님 감사하다. 은혜 잊지 않겠다. 셀럽 파이브는 영원하다"며 간접적으로 불화설을 부인했다.이후 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'에서도 김신영은 "내가 가짜 뉴스 때문에 화가 많이 나 있다"고 불편한 심경을 토로하기도 했다.김신영이 출연하는 '옥탑방의 문제아들'은 오는 4월 말 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr