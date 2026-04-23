배우 김래원이 SBS 새 드라마 '풀카운트'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

'풀카운트'에 캐스팅 된 김래원과 박훈 / 사진제공=각 소속사

SBS 새 드라마 '풀카운트'에 배우 김래원이 출연한다.'풀카운트'는 프로야구 감독이라는 왕좌를 차지하기 위해, 권모술수가 난무하는 스포츠 전쟁터에 자신의 모든 것을 내건 이들의 생존 투쟁기를 그린다. 2027년 방송 예정인 '풀카운트'는 2019년 신드롬급 인기를 기록한 배우 남궁민의 주연작 '스토브리그'를 통해 야구 드라마 명가로 자리매김한 SBS가 8년 만에 선보이는 신작이다.극을 이끌 주연으로 김래원과 박훈의 캐스팅이 확정됐다. 4년 만에 안방극장으로 돌아오는 믿고 보는 배우 김래원과, 장르와 플랫폼을 넘나들며 존재감을 입증해 온 연기파 배우 박훈의 만남은 강렬한 시너지를 예고한다.김래원은 극 중 가을야구 탈락 위기에 놓인 인기 구단 스타즈의 감독대행 황진호 역을 맡았다. 포수 출신 배터리 코치인 황진호는 선수 시절 대부분을 백업으로 보낸 비운의 야구인이다. 코치로서는 더 나은 평가를 받지만 순혈을 중시하는 스타즈 내부의 배타적인 분위기 속에서 이방인으로 살아온 인물이다. 그는 독이 든 성배와도 같은 감독대행 자리를 맡으며 일생일대의 격랑 속으로 뛰어든다.박훈은 스타즈의 레전드 투수이자 차기 감독 1순위로 꼽히는 투수코치 조동희 역을 연기한다. 화려한 경력을 지녔지만 선수 시절 우승 경험이 없다는 결핍을 안고 있는 그는, 지도자로서 우승컵을 들어 올리는 것을 목표로 한다. 선수 시절 2류 출신이었던 황진호와 감독 자리를 놓고 경쟁하는 상황 자체를 수치로 여기며, 황진호를 희생양 삼아 왕좌에 오르려는 야욕을 보여준다.'스타즈 감독' 왕좌를 둘러싼 김래원과 박훈의 라이벌 구도에 기대감이 치솟는다. 손에 땀을 쥐게 하는 그라운드 위 승부에 더해, 덕아웃에서 벌어지는 치밀한 수싸움과 권력 다툼이 눈을 뗄 수 없는 긴장감을 선사한다. 무엇보다 김래원과 박훈이 그려낼 숙명의 대결이 극의 긴장감을 한층 끌어올릴 것으로 기대를 모은다.'풀카운트'는 2027년 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr