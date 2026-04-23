황민현, 이 얼굴이 어떻게 30대야…워너원 재결합 앞두고 고등학생 뺨치는 동안 미모 자랑

가수 겸 배우 황민현(30)이 맑고 깨끗한 비주얼로 패션 매거진 디지털 표지를 장식했다.'하퍼스 바자 코리아'는 23일 공식 SNS를 통해 황민현과 글로벌 패션&퍼퓸 브랜드 '이세이 미야케'가 함께한 5월호 디지털 커버를 공개했다. 이번 화보는 시원한 블루와 화이트 톤을 배경으로 황민현 특유의 산뜻하면서도 차분한 분위기를 감각적으로 담아냈다.투명하고 세련된 분위기 속 황민현의 무결점 비주얼이 눈길을 끈다. 그는 여유로운 포즈와 깊이 있는 시선으로 콘셉트를 완벽하게 소화하며 '화보 장인' 면모를 다시 한번 입증했다.황민현의 다채로운 모습이 담긴 화보와 영상은 '하퍼스 바자 코리아' 공식 웹사이트와 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.황민현은 차기작인 드라마 '스터디그룹' 시즌2에서 주인공 윤가민 역을 맡아 촬영에 매진하고 있다. 또한 오는 28일 첫 공개되는 워너원 새 리얼리티 프로그램 'WANNA ONE GO : Back to Base'에 얼굴을 비추고, 6월 6~7일 서울 올림픽공원 KSPO DOME과 88잔디마당에서 열리는 '2026 위버스콘 페스티벌' 무대에도 오른다. 가수와 배우를 넘나들며 '올라운더'의 정석을 보여주고 있는 그의 행보에 기대가 모인다이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr