황민현, 이 얼굴이 어떻게 30대야…워너원 재결합 앞두고 고등학생 뺨치는 동안 미모 자랑
가수 겸 배우 황민현(30)이 맑고 깨끗한 비주얼로 패션 매거진 디지털 표지를 장식했다.

'하퍼스 바자 코리아'는 23일 공식 SNS를 통해 황민현과 글로벌 패션&퍼퓸 브랜드 '이세이 미야케'가 함께한 5월호 디지털 커버를 공개했다. 이번 화보는 시원한 블루와 화이트 톤을 배경으로 황민현 특유의 산뜻하면서도 차분한 분위기를 감각적으로 담아냈다.

투명하고 세련된 분위기 속 황민현의 무결점 비주얼이 눈길을 끈다. 그는 여유로운 포즈와 깊이 있는 시선으로 콘셉트를 완벽하게 소화하며 '화보 장인' 면모를 다시 한번 입증했다.
황민현, 이 얼굴이 어떻게 30대야…워너원 재결합 앞두고 고등학생 뺨치는 동안 미모 자랑
황민현의 다채로운 모습이 담긴 화보와 영상은 '하퍼스 바자 코리아' 공식 웹사이트와 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

황민현은 차기작인 드라마 '스터디그룹' 시즌2에서 주인공 윤가민 역을 맡아 촬영에 매진하고 있다. 또한 오는 28일 첫 공개되는 워너원 새 리얼리티 프로그램 'WANNA ONE GO : Back to Base'에 얼굴을 비추고, 6월 6~7일 서울 올림픽공원 KSPO DOME과 88잔디마당에서 열리는 '2026 위버스콘 페스티벌' 무대에도 오른다. 가수와 배우를 넘나들며 '올라운더'의 정석을 보여주고 있는 그의 행보에 기대가 모인다

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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