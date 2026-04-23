사진 = '성시경' 유튜브 채널 캡처

사진 = '성시경' 유튜브 채널 캡처

일본의 전설적인 디바 나카시마 미카가 가수 성시경의 초대로 한국 팬들과 소통하며 본인의 대표곡을 재해석해 큰 사랑을 받은 박효신과의 특별한 인연을 고대했다.가수 성시경이 운영하는 유튜브 채널 '성시경의 만날텐데'에서는 '나카시마 미카 감성적인 J-POP 디바와 함께 맛있는 음식과 이야기 나눴어요~'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 게스트로 출연한 나카시마 미카가 성시경이 직접 정성을 들여 대접한 닭곰탕을 시식하며 진솔한 대화를 나누는 모습이 그려졌다.한국어 구사 능력을 묻는 성시경의 질문에 나카시마 미카는 "자주 쓰이는 단어의 의미는 파악하고 있으나 직접적인 답변은 어려운 수준"이라며 겸손하게 고개를 저었다. 이에 성시경은 나카시마 미카가 한국에서 독보적인 인지도를 보유하고 있음을 상기시키며 박효신이 부른 '눈의 꽃'이 기록적인 흥행을 거둔 점이 대중에게 깊이 각인된 계기가 됐다고 설명했다.나카시마 미카는 본인의 곡이 한국 드라마 '미안하다 사랑한다'의 삽입곡으로 활용된 것에 대해 깊은 감동을 표하며 작품을 직접 시청했음을 밝혔다. 성시경은 해당 곡을 커버한 박효신과의 대면 여부를 물었고 나카시마 미카는 "아직 직접 만날 기회는 없었으나 언젠가 그런 소중한 날이 오기를 희망한다"는 바람을 내비쳤다.성시경은 박효신이 평소 외부 활동에 신중을 기하는 성향임을 언급하면서도 영상 편지를 보내듯 박효신의 이름을 부르며 나카시마 미카와의 만남을 유쾌하게 주선해 현장에 웃음을 자아냈다. 나카시마 미카는 기회가 닿는다면 반드시 박효신을 만나보고 싶다는 의지를 거듭 강조하며 양국을 대표하는 아티스트 간의 교류에 대한 기대감을 높였다.성시경은 나카시마 미카가 지닌 예술적 가치와 한국 내 위상을 다시금 조명하며 화기애애한 분위기 속에 인터뷰를 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr