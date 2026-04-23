사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 22기 상철과 '나솔사계'에 출연했던 백합이 방송의 경계를 넘어 진지한 만남을 이어가고 있다는 사실을 밝히며 결혼에 대한 남다른 가치관을 공유했다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '22기 상철♥백합!! 과연 둘은 소주 10병을 마실 것인가?'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 지난해 10월 예능 프로그램 촬영 현장에서 처음 인연을 맺은 뒤 6개월째 사랑을 키워오고 있는 상철과 백합의 인터뷰가 그려졌다.22기 상철과 백합은 "서로의 차이를 인정하고 이해하려는 노력이 건강한 관계의 핵심"이라고 입을 모으며 각자의 성향에 맞춰 배려하는 연애 과정을 상세히 전했다. 특히 백합은 "현재의 행복에 충실하면서도 발생할 수 있는 갈등을 지혜롭게 극복해 평생을 함께할 수 있을지 심도 있게 고민하고 있다"며 현실적인 제약보다는 오직 두 사람의 감정에 집중하고 있는 근황을 알렸다.돌싱인 22기 상철과 미혼인 백합의 만남을 두고 일각에서 가질 수 있는 편견에 대해 백합은 당당하고 소신 있는 태도를 보였다. 백합은 과거 장기 연애의 경험을 언급하며 "서류상 혼인 신고 여부가 인간적인 차이를 만든다고 생각하지 않는다"는 확고한 입장을 표명했다. 이러한 백합의 유연한 사고방식은 부모님의 지지로 이어졌으며 백합은 본인이 확신을 가졌을 때 선택하라는 가족의 응원 속에 22기 상철과의 관계를 더욱 단단하게 구축해 나가고 있다. 22기 상철 역시 논리적인 본인과 감성적인 백합의 성격 차이를 극복하기 위해 서운한 점이 생기면 즉시 대화로 풀어나가는 것이 다툼 없이 연애를 유지하는 비결이라고 덧붙였다.결혼 계획에 대해 백합은 긍정적인 의사를 내비치면서도 "예식 자체는 서두르지 않겠다"는 신중한 태도를 견지했다. 백합은 "시간이 흐르며 사람이 변할 수 있다는 점을 인정해야 한다"고 강조하며 "처음부터 과도한 약속을 하기보다는 끝까지 지킬 수 있는 선에서 서로에게 최선을 다하는 것이 중요하다"고 언급했다. 22기 상철과 백합은 결혼이라는 형식적인 절차에 얽매이기보다 우선 서로를 충분히 알아가는 시간을 가지며 두 사람만의 행복한 미래를 설계하겠다는 뜻을 분명히 했다.한편 22기 상철은 과거 '나는솔로' 돌싱 특집 22기에서 정희와 최종 커플이 되어 약 3개월간 교제했으나 결별을 맞이했던 아픔이 있었으나 새롭게 도전한 '나솔사계'를 통해 진정한 반려를 만나는 결실을 보았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr