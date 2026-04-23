최준희 / 사진 = 최준희 SNS

배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 가슴 성형에 대한 고민을 털어놨다.23일 최준희는 자신의 SNS에 "미드 수술 하신 분들 어때요. 만족하시나요. 요즘 엄청 고민 중인데"라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다. 공개된 사진에서 최준희는 흰색 나시 크롭 톱을 입고 앙상한 어깨와 슬림한 허리 라인을 과시했다.그는 "80kg 때도 A75였다"며 "어떻게 생각하냐"고 누리꾼들에게 조언을 구했다. 앞서 최준희는 자신의 SNS를 통해 쌍커풀, 코, 안면 윤곽 등 여러 차례 성형과 시술을 받아온 사실을 공개했다. 당시 그는 "악플은 달지 말아달라"며 "여자는 평생 관리가 필요하다"고 밝힌 바 있다.최준희는 과거 루푸스 투병으로 몸무게가 96kg까지 늘었다가 다이어트를 통해 41kg까지 감량한 것으로 알려졌다. 그는 지난 2월 "뼈말라가 추구미라 욕 먹지만 어쩌라고. 저체중이 더 살만하다"는 글을 게재해 체중을 감랑해 나갈 것을 예고하기도 했다.한편, 최준희는 오는 5월 16일 서울 강남의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올릴 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr