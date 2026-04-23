정준영이 정재경을 위한 외조를 펼쳤다. / 사진제공=채널A '신랑수업ㅂ2'

'신랑수업2' 서준영, 정재경이 퇴근길 데이트를 즐겼다. / 사진제공=채널A '신랑수업2'

‘신랑수업2’ 서준영이 7살 연하의 기상캐스터 정재경의 ‘일터’를 깜짝 방문해 ‘퇴근길 데이트’를 즐긴다. ‘신랑수업2’에서 커플이 된 지 약 한 달 만에 서준영은 정재경을 위한 외조를 펼쳤다.채널A ‘신랑수업2’ 6회에서는 ‘어머니들의 아이돌’ 배우 서준영이 자신의 연극을 관람해준 정재경에게 보답하기 위해, 정재경이 일하는 곳을 직접 찾아가 응원하는 모습이 펼쳐진다.서준영은 채널A 사옥 근처인 서울 청계천에서 날씨 리포팅을 준비 중인 정재경을 발견한다. 자신이 운영하는 카페에서 미리 커피와 버터떡을 준비해온 서준영은 근처에서 조용히 정재경이 일하는 모습을 지켜본다. 그러다 리포팅이 끝나자 서준영은 정재경과 동료들에게 다가가 커피와 버터떡을 돌린다. 정재경은 서준영의 센스 넘치는 ‘외조’에 “이런 경험은 처음!”이라며 행복하게 웃는다.이후 서준영은 정재경의 로망이라는 말에 청계천가에 나란히 앉아서 데이트를 한다. 그러던 중 두 사람은 정재경의 회사 선배와 마주친다. ‘현직 기자’인 정재경의 선배는 서준영에게 “두 분이 사귀는 사이가 된 거냐?”, “재경이의 어느 부분이 마음에 드시는 건지?”라며 압박 면접(?)급 질문을 던진다. 이에 서준영은 진땀을 뻘뻘 흘린다. 과연 정재경의 지인들이 서준영의 답에 합격점을 줄지 관심이 쏠린다.아슬아슬한 만남 후, 두 사람은 정재경의 리드 하에 익선동에서 커플 타로점을 본다. 또한 직장인들의 핫플인 광화문 루프탑 호프집에서 ‘야장 데이트’를 즐긴다. 밤이 깊어지며 분위기가 무르익자, 서준영은 정재경에게 “이거 마시면 나랑 사귀는 거다!”라고 영화 ‘내 머릿속의 지우개’ 명장면을 패러디한 고백을 한다. 직후 서준영은 거침없이 소주를 원샷하고, 정재경은 빵 터져 웃으며 “(서준영의) 귀가 빨개졌다”며 그를 놀린다. 서준영은 다시 진지하게 “재경이는 안 마셔?”라고 묻는다. 과연 정재경이 어떤 반응을 보일지 궁금증을 자극한다.서준영과 정재경의 설렘 가득한 ‘퇴근길 데이트’는 채널A ‘신랑수업2’ 6회에서 만날 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr