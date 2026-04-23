안성재 셰프가 '와인 바꿔치기' 논란에 대해 공식 입장을 준비 중이다./사진=텐아시아DB

안성재 셰프 / 사진=매니지먼트 시선

안성재 셰프가 운영하는 파인다이닝 모수가 '와인 바꿔치기' 의혹에 대해 공식 입장을 준비 중이다.23일 텐아시아 취재에 따르면, 모수 측은 이날 중 공식 인스타그램을 통해 '와인 바꿔치기' 의혹에 대한 입장을 공개할 예정이다. 업계 관계자는 이날 텐아시아에 "최대한 빠르게 입장을 발표할 예정"이라고 밝혔다.지난 21일 온라인 커뮤니티에는 '안성재 셰프 식당에서 와인을 바꿔치기 당했다'는 내용의 글이 올라왔다. 글 작성자 A씨는 "식사 중 주문한 와인과 실제 서빙된 와인이 달랐다"고 주장했다.A씨에 따르면, 원래 제공됐어야 하는 와인은 '2000년' 빈티지였으나 소믈리에가 가져다 준 것은 '2005년' 빈티지 와인이었다고. 이를 눈치 채지 못한 A씨가 기록용으로 와인 사진을 찍으려하자 담당 소믈리에가 갑자기 '2000년' 와인병을 가져왔다는 것. 이를 두고 A씨는 소믈리에가 와인이 잘못 나온 것을 알고도 내놓은 것 아니냐는 의혹을 품었다.A씨가 왜 와인이 잘못 서빙됐는지 확인을 요청하자 소믈리에는 "주문한 '2000년' 빈티지 바틀이 1층에 내려가 있었다"며 다른 와인을 대신 내놓은 것을 시인했다는 주장이다. 이어 소믈리에는 A씨에게 "2000년 빈티지를 맛 보게 해주겠다"고 덧붙여 더욱 황당함을 자아냈다는 설명이다.문제는 두 와인 간 가격 차이가 10만원에 이른다는 점이다. A씨는 "실수는 당연히 있을 수 있지만, 사과도 없이 당연히 제공 받았아야 할 와인을 서비스인 것처럼 주는 대응이 아쉬웠다"고 토로했다.이를 두고 온라인에서는 갑론을박이 벌어지고 있다. 일부는 "고가의 비용을 지불하는 만큼 철저한 서비스 관리가 필요하다"는 비판과 함께 "식당의 공식 입장이 나올 때까지 중립을 지켜야 한다"는 반응도 나오고 있다.안성재 셰프는 2024년 넷플릭스 '흑백요리사'를 통해 이름을 알렸다. 미쉐린 2스타를 받은 파인다이닝 식당 '모수 서울'을 운영하고 있다. 그동안 안성재 셰프가 방송을 통해 다이닝과 서비스에 높은 신뢰를 쌓아온 만큼, 이번 논란에 대해 어떤 입장을 내놓을지 이목이 쏠린다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr