안성재 셰프가 한 행사장에 참석해 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

안성재 셰프가 운영하는 파인다이닝 식당이 와인 서비스 논란에 휩싸였다.지난 21일 온라인 커뮤니티에는 '안성재 셰프 식당에서 와인 빈티지를 바꿔치기 당했다'라는 글이 올라왔다.글 작성자 A씨는 "식사 중 제공된 와인의 연도가 주문 내용과 달랐다"고 주장했다. A씨에 따르면, 소믈리에가 설명한 와인은 '2005년' 빈티지였지만 실제 페어링 리스트에는 '2000년'이라 기재돼 있었다.식사 도중 와인의 맛과 향이 예상과 다르다고 느낀 A씨는 이를 확인하는 과정에서 빈티지 차이를 인지하게 됐다고 설명했다.문제는 두 빈티지 간 가격 차이가 약 10만 원에 이른다는 점이다. A씨는 "확인을 요청하자 소믈리에가 뒤늦게 2000년 빈티지 병이 따로 있었다고 말을 바꿨다"고 했다. 이후 사진 촬영을 요청하자 다른 빈티지 병이 제공된 점을 들어, 처음부터 오류를 인지하고 있었던 것 아니냐는 의문도 제기했다.또 A씨는 "미슐랭 투스타 레스토랑에서 이런 실수가 발생한 것도 의문이지만, 사과 없이 '맛보게 해주겠다'는 식의 대응이 더 아쉬웠다"고 설명했다.해당 글이 확산되면서 온라인에서는 갑론을박이 벌어졌다. "고가의 파인다이닝인 만큼 서비스 신뢰가 중요하다"는 비판과 함께 "일방적인 주장인 만큼 공식 입장을 기다려야 한다"는 반응도 공존하고 있다.식당 측은 이번 논란과 관련해 아직 별도의 입장을 내놓지 않고 있다.한편 한국계 미국인 요리사인 안성재 셰프는 2024년 넷플릭스 '흑백요리사'를 통해 이름을 알렸다. 파인 다이닝을 전문으로 하며, 이번에 논란이 된 식당의 분점을 홍콩에 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr