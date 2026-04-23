필리핀 보홀에서 함께 요리에 나선 김혜윤과 덱스 / 사진=텐아시아DB

23일 방송되는 tvN '언니네 산지직송 in 칼라페' 2회 프리뷰 / 사진제공=tvN

필리핀 보홀로 향한 '언니네 산지직송 in 칼라페' 김혜윤과 덱스가 함께 요리에 나선다.23일 방송되는 tvN '언니네 산지직송 in 칼라페' 2회에서는 맹그로브 습지로 향한 사 남매의 알리망오(게) 사냥이 계속된다. 사 남매는 영혼이 탈탈 털리는 극한 환경 속에서 갯벌의 폭군 알리망오를 추가 포획해야 코인을 얻을 수 있는 상황. 염 대장 염정아가 첫 사냥에 성공할 수 있을지, 사 남매가 코인을 획득하고 휴가 일정을 바꿀 수 있을지 마지막 사투에 이목이 쏠린다.노동을 끝내고 본격적인 휴가를 즐기는 사 남매의 모습도 공개된다. 필리핀 망고의 맛에 푹 빠져 '망고 박'으로 등극한 박준면에 이어, 덱스는 현지 헬스장까지 방문하며 10년 차 헬스인다운 남다른 적응력을 보여준다. 특히 헬스 강자들과 어디에서도 볼 수 없는 운동 대결까지 선보인다고 해 궁금증을 자극한다. 또한 이날 방송에서는 모두의 입을 떡 벌어지게 만드는 언니네 하우스가 최초 공개되며 시선을 사로잡는다.직접 수확한 필리핀 명품 식재료 알리망오로 만드는 저녁 한 상도 빼놓을 수 없는 기대 포인트다. 돌아온 큰손 염정아는 해외 버전 김치 레시피를 최초 공개할 예정으로 더욱 기대를 모은다. 덱스와 김혜윤은 메인 셰프와 보조로 호흡을 맞추며 알리망오 요리를 선보인다. "내 밑으로 한 명 있으니까 좋다"는 덱스의 너스레와 함께, 요리 내내 또 한 번 남매 케미를 발산할 두 사람의 활약에 기대가 쏠린다.코인을 걸고 펼쳐지는 '언니네 가족오락관'도 웃음을 더한다. 특히 김혜윤의 기상천외한 도전과 함께 대환장 게임이 이어지며 현장을 포복절도하게 만든다는 후문이다. 그런가 하면 모두의 궁금증을 자아냈던 '거북이와 함께 춤을' 일정의 정체가 베일을 벗으며 또 다른 재미를 예고한다.'언니네 산지직송 in 칼라페' 2회는 이날 오후 8시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr