그룹 방탄소년단 멤버 뷔가 일본 콘서트 일정을 소화하던 중 개인 시간을 보내고 있다. / 사진=뷔 SNS

그룹 방탄소년단 멤버 RM(본명 김남준)이 금연 구역에서 흡연했다는 의혹이 제기된 가운데, 멤버를 향한 애정을 보였다.멤버 뷔는 지난 22일 자신의 인스타그램에 일본어로 "이렇게 멋진 공연을 함께 해주셔서 감사합니다. 여러분의 환호가 가장 큰 힘입니다. 진심으로 감사드립니다💜"라는 문구를 게재했다.공개된 사진들 속에는 뷔가 일본에서 공연을 준비하면서도 멤버들과 일상을 보내고 있는 모습. 해당 게시물에 멤버 RM은 '좋아요'를 눌렀고, 정국은 공유해 끈끈한 우정을 과시했다.앞서 23일 일본 주간지 주간문춘에 따르면, RM은 최근 도쿄 시부야 일대 번화가에서 지인들과 술자리를 했으며, 금연 구역에서 여러 차례 흡연했다. 또 길거리뿐 아니라 빌딩 내부 복도 등 금연 표시가 있는 장소에서 담배를 피웠고, 담배꽁초를 바닥에 버린 것으로 전해졌다.해당 매체는 "현장 관리 경비원이 RM 일행에게 다가가 흡연 중단을 요구했음에도 그가 지속해서 흡연했다"고 했다. 아울러 RM 일행이 버린 담배꽁초를 현장 직원이 무릎을 꿇고 주웠다고 전했다. 매체가 당시 상황이 담긴 사진을 함께 공개해 비판 여론이 일었다.한편 방탄소년단은 지난 17일과 18일 양일간 도쿄돔에서 콘서트를 펼쳤다. 이들은 오는 25~26일과 28일 미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움에서 북미 투어를 이어간다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr