사진제공=미스틱스토리

그룹 빌리(Billlie)가 정규 1집 수록곡 영상을 공개했다.빌리(시윤, 션, 츠키, 문수아, 하람, 수현, 하루나)는 23일 공식 SNS를 통해 정규 1집 'the collective soul and unconscious: chapter two'(더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 2)의 수록곡 '$ECRET no more'(시크릿 노 모어)의 'CARTOGRAPHY OF THE UNCONSCIOUS'를 선보였다.90년대 유러피안 다크 판타지 애니메이션 스타일로 제작된 영상은 몽환적인 분위기 속 불안한 아름다움을 추상적인 이미지로 담아내 눈길을 끈다. 빌리는 혼란스러운 무의식 속 깊은 내면의 자신과 온전히 마주하며 진정한 자아를 드러낸다. 이를 통해 빌리는 숨겨진 자신의 감정을 느끼고, 있는 그대로의 자신을 받아들이며 완전한 '나'로 거듭나는 과정을 감각적으로 그려냈다.특히, '$ECRET no more'는 곡 제목부터 빌리의 데뷔 앨범의 수록곡 'everybody's got a $ECRET'을 떠올리게 한다. 빌리는 당시 '비밀의 열쇠'에 대해 질문을 던진 것에서 한걸음 더 나아가 숨겨왔던 무의식을 탈피하며 완성도 높은 성장 서사를 그릴 것을 예고했다.'$ECRET no more'는 차이코프스키의 '백조의 호수'를 모티브로 한 샘플링 선율과 트랩 사운드가 교차하며 빌리표 독창적 클래식을 구현했다. 뿐만 아니라 멤버 문수아가 직접 작사에 참여해 감정의 밀도와 서사적 완성도를 끌어올렸다.또한, 영상 말미에는 빌리의 앨범 서사와 연관이 깊은 '빌리 & 러버스' 새로운 캐릭터의 등장을 예고해 궁금증을 배가했다. 빌리의 무의식에서 나타난 캐릭터의 정체는 무엇일지, 한층 확장된 '빌리버스(빌리+유니버스)'에 대한 기대감이 커지고 있다.정규 1집 'the collective soul and unconscious: chapter two'는 빌리가 지난 2022년 2월 발매한 미니 2집 'the collective soul and unconscious: chapter one'의 연장선에 있는 작품이다. 빌리는 균열의 발생을 다룬 전작에 이어, 신보를 통해서는 그 균열의 심부로 걸어 들어가는 용기에 관한 이야기를 전한다. 빌리는 음악과 퍼포먼스에 외부 요인에 흔들리지 않고 스스로를 지켜내겠다는 단단한 태도를 녹여내며 '콘셉추얼 아이콘' 면모를 보여줄 예정이다.빌리의 정규 1집 'the collective soul and unconscious: chapter two'는 오는 5월 6일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr