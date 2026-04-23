넷플릭스(Netflix) 시리즈 가 캐릭터 포스터와 티저 예고편을 공개했다. / 사진제공=넷플릭스
넷플릭스(Netflix) 시리즈 가 캐릭터 포스터와 티저 예고편을 공개했다. / 사진제공=넷플릭스
200억 탈세 의혹과 관련해 국세청으로부터 약 130억 원의 추징금을 부과받은 뒤 전액 납부한 배우 차은우가 출연하는 넷플릭스(Netflix) 시리즈 '원더풀스'가 캐릭터 포스터와 티저 예고편을 공개했다.

1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처 '원더풀스'가 개성만점 인물들의 모습을 담은 캐릭터 포스터와 티저 예고편을 공개했다.

공개된 캐릭터 포스터는 각자의 초능력을 한눈에 볼 수 있는 'TEAM 원더풀스'의 캐릭터 카드로 구성되어 있어 눈길을 끈다. 겹쳐진 두 장의 카드 위, 흩날리는 머리와 잔상을 남긴 '은채니'(박은빈)는 그의 순간이동 능력을 단번에 보여준다. 여기에 염력을 구사하는 '이운정'(차은우)의 강렬한 모습과 끈끈이 능력으로 화면에 착 달라붙어 있는 '손경훈'(최대훈), 주먹으로 벽을 뚫은 '강로빈'(임성재)의 진지하지만 당황스러운 듯한 모습은 이들이 각자의 초능력으로 어떤 활약을 보여줄지 호기심을 증폭시킨다.
넷플릭스(Netflix) 시리즈 가 캐릭터 포스터와 티저 예고편을 공개했다. / 사진제공=넷플릭스
넷플릭스(Netflix) 시리즈 가 캐릭터 포스터와 티저 예고편을 공개했다. / 사진제공=넷플릭스
함께 공개된 티저 예고편은 길거리에서 양파를 까는 '채니', '경훈', '로빈'과 이들로부터 혼자 멀찍이 떨어져 앉아있는 '운정'의 모습으로 시작한다. 이들을 필사적으로 모른 척하려는 '운정'과 달리 세 사람은 '초능력'으로 삼행시를 지으며 계속해서 '운정'을 자극해 웃음을 유발한다. 동시에, 갑작스럽게 초능력을 얻게 된 이들의 변화된 일상을 보여주며 흥미를 끌어올린다.
넷플릭스(Netflix) 시리즈 가 캐릭터 포스터와 티저 예고편을 공개했다. / 사진제공=넷플릭스
넷플릭스(Netflix) 시리즈 가 캐릭터 포스터와 티저 예고편을 공개했다. / 사진제공=넷플릭스
시도 때도 없이 순간이동하는 '채니'부터 냉장고에 손이 붙어 떨어지지 않는 '경훈', 캔을 던졌을 뿐인데 벽에 구멍이 뚫린 '로빈'의 모습은 이들이 겪게 될 초능력 적응기에 대한 궁금증을 유발한다. 여기에 날아다니는 자재들 사이 떨어지는 자동차를 염력으로 막고 날아오는 총알까지 정지시키는 '운정'의 모습은 이들을 공격하는 배후 세력에 대한 호기심을 증폭시킨다. 마지막으로 "종말이 오고 있다고!"라는 말 뒤, 기도하는 사람들의 모습과 서로 힘을 합치려는 해성시 모지리들의 모습이 교차되며 종말론이 득세하던 세기말의 해성시에 어떤 일들이 펼쳐질지 기대를 높인다.

'원더풀스'는 오는 5월 15일(금) 오직 넷플릭스에서 공개된다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

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