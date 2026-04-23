코미디언 엄지윤이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

엄지윤이 '전지적 참견 시점'에서 숏박스 결혼식의 비하인드를 공개한다. / 사진제공=MBC

코미디언 엄지윤이 '전지적 참견 시점'에서 숏박스 결혼식 회의 현장을 전격 공개한다.오는 25일 방송되는 MBC 예능 '전지적 참견 시점' 395회에서는 387만 구독자를 보유한 숏박스의 주역 엄지윤과 그녀를 전담하는 독특한 이력의 매니저가 출연한다. 2022년 시작 이후 수천만 뷰의 대기록을 세우며 극사실주의 코미디의 정점을 찍은 '장기연애' 시리즈. 이번 방송에서는 그 화려한 피날레가 된 결혼식 프로젝트의 치열한 기획 회의 과정이 공개된다.처음에는 가벼운 마음으로 준비를 시작했다는 엄지윤은 웨딩드레스 선택부터 축가 리스트까지, 끝없이 이어지는 선택 속 현실 웨딩 준비 과정을 체험했다고. 그는 "내 진짜 결혼식 때도 이렇게 감흥이 있을지 모르겠다"고 털어놓으며 폭소를 자아낸다. 또한 숏박스에 출연했던 화려한 인맥들 중 초특급 하객 섭외를 두고 고민이 이어진다고.여기에 리얼한 콘텐츠 특성상 벌어진 '장기연애' 커플 엄지윤과 김원훈의 파격 비하인드 스토리도 가감 없이 공개된다. 엄지윤은 과거 김원훈과의 키스신 촬영을 떠올리며 "비비크림 맛이 나서 싫었다"는 솔직한 소감을 전해 웃음을 자아낸다. 또한 '장기연애' 콘텐츠의 높은 현실감 때문에 우려 섞인 DM이 쏟아져 "불륜을 하는 느낌이었다"는 엄지윤의 반응, 그리고 김원훈의 실제 아내가 가짜 결혼식에 대해 보인 의외로 쿨한 반응까지, 어디서도 듣기 어려운 뒷이야기가 공개될 예정이다.'전지적 참견 시점'은 25일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr