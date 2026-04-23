정윤혜, 고우리, 노을 / 사진 = 고우리 유튜브 채널

그룹 레인보우 출신 고우리가 "남편과 산부인과에 함께 가지 않는다"고 했던 과거 발언 관련 논란에 입을 열었다.23일 유튜브 채널 'Go! 우리'에는 '낳은 이 정윤혜 낳을 이 노을 그리고 나은이 고우리 셋이서 나불나불'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 고우리는 그룹 레인보우로 함께 활동했던 정윤혜, 노을과 유부녀 토크를 이어갔다.이날 정은혜와 노을은 과거 고우리가 "남편이 산부인과 함께 가지 않는다"고 말한 것을 언급하며 "그럴 사람 아니지 않냐. 형부가 너무 안쓰럽다"고 지적했다. 이에 고우리는 "내가 말 실수한 거다. (남편에게는) 미안하다고 했다. 웃겨보려고 오버한 것 같다"고 해명했다.그는 "5~6주차 때는 같이 병원에 갔다"며 "실제로는 산부인과 방문 당시 남편이 동행했다고 덧붙였다. 이에 정윤혜는 "매번 같이 가는 것보다 중요한 순간에 함께하는 게 더 중요한 것 같다"고 현실 조언을 전하기도 했다.앞서 고우리는 자신의 유튜브 채널을 통해 시험관 시술 과정을 전하며 "남편은 (산부인과에) 갈 사람이 아니다. '내가 왜?'라고 하는 스타일"이라며 "남편은 딱히 가서 할 게 없지 않나. 그냥 안 보는 게 낫겠다 싶었다. 억지로 끌고 가서 앉혀 놓으면 더 스트레스 받을 것 같았다"고 말했다. 이어 "작년부터 시험관 준비를 오랫동안 하면서 혼자 다니던 버릇이 들었는지 익숙해졌다"고 전했다. 이에 당시 온라인 상에서는 남편의 태도에 대한 비판이 쏟아졌다.한편, 고우리는 2022년 5세 연상의 사업가와 백년가약을 맺었다. 그는 지난 2월 시험관 시술 끝에 임신 소식을 전했다. 고우리는 "안정기가 될 때까지 조심스럽게 지냈다"며 "태명은 '복덩이'라고 밝혔다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr