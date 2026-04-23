배우 유연석이 '신이랑 법률사무소'에서 열연하고 있다. / 사진='신이랑 법률사무소' 캡처

배우 유연석이 '신이랑 법률사무소'에서 열연하고 있다. / 사진제공=킹콩 by 스타쉽

'신이랑 법률사무소' 유연석이 여장에 이어 어린아이 연기까지 펼치며 시청자들의 이목을 끌고 있다.23일 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'에서 망자의 恨(한)을 통쾌하게 풀어주는 신들린 변호사 신이랑 역으로 분한 유연석의 촬영 현장 스틸을 여러 장 공개했다.공개된 사진 속 유연석은 상황에 따라 사뭇 다른 분위기로 시선을 끈다. 먼저 그는 여유로운 포즈로 놀이터의 흔들다리를 즐기고 있는가 하면 감독, 배우와 대본을 꼼꼼하게 확인하며 촬영을 준비 중이다. 이때 유연석이 착용한 노란색 넥타이는 밝고 순수한 에너지가 느껴지기도. 이날 촬영은 이랑이 어린 망자에게 빙의된 장면으로, 그는 실제 촬영 현장 분위기까지 화기애애하게 이끌었다는 후문이다.이어지는 사진에서 유연석은 검은색 넥타이와 함께 진지한 눈빛으로 분위기를 반전시킨다. 뿐만 아니라 상처 분장을 한 그의 얼굴에서는 극 중 골프장에서 아이를 감금한 범인에게 습격당한 이랑의 위기가 고스란히 전해진다. 이처럼 유연석은 한 회차 안에서도 극과 극의 분위기를 오가며 이야기를 더욱 풍성하게 만들고 있다.유연석은 매회 흥미진진한 에피소드가 펼쳐지는 '신이랑 법률사무소'에서 극의 중심을 이끌고 있다. 그는 어린 망자에 빙의되며 해맑고 천진난만한 얼굴을 보여주는가 하면, 절체절명의 순간에서는 분노 담긴 눈빛, 부상을 당한 채 아이를 구하는 대담한 행동으로 극의 몰입도를 고조시켰다.'신이랑 법률사무소' 13회는 오는 24일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr