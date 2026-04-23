코미디언 오마주가 결혼 소식을 알렸다. / 사진=오마주 SNS

개그우먼 오마주(본명 김마주)가 품절녀 대열에 합류한다.오마주는 지난 22일 자신의 인스타그램을 통해 "여러분.. 저 결혼합니다"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 오마주가 블랙 드레스를 착용한 채 카메라를 바라보며 환한 미소를 짓고 있는 모습. 예비 신랑은 듬직한 피지컬을 보이며 오마주를 감싸 안아 달달한 분위기를 자아냈다.오마주는 "생각나고 떠오르는 분들이 많지만, 오랜만에 드리는 연락으로 부담되지 않을까 선뜻 연락드리지 못한 분들이 많다"며 조심스러운 마음을 전했다.이어 그는 "축하해 주시는 분들의 사랑과 소중한 마음 잊지 않고 보답하며 행복하게 잘 살겠다"며 오는 5월 결혼식이 진행된다고 알렸다.앞서 지난해 11월 유튜브 채널 '피식대학'을 운영하는 개그맨 정재형이 9살 연하의 비연예인과 백년가약을 맺었다.1989년생인 오마주는 2013년 MBC 20기 공채 개그맨으로 데뷔했다. '피식대학'의 '05학번 이즈 백' 콘텐츠에서 배용남 동생 배아름송이 역으로 활약하며 얼굴을 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr