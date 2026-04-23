사진=유튜브 채널 '어떠신지?!?'

사진=유튜브 채널 '어떠신지?!?'

사진=유튜브 채널 '어떠신지?!?'

그룹 코요태 신지가 과거 군대 예능 프로그램 출연 당시 겪었던 일화를 공개했다.지난 22일 오후 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 '데이트도 가족 나들이도 끝! 서울 근교 낚시+캠핑 명당 다녀왔어요!'라는 제목의 영상이 게시됐다.이날 공개된 영상에서 신지는 예비 남편 문원과 함께한 일상을 공유하며 과거 출연했던 예능 프로그램 '진짜 사나이'에 관한 이야기를 꺼냈다.신지는 당시 촬영 중 가장 당황스러웠던 순간으로 첫날 일과를 꼽았다. 그는 "나 '진짜 사나이' 찍으면서 제일 당황했던 거는 첫날 딱 갔는데 아무 설명 없이 그냥 그 부대에 있는 사람들이랑 진짜 똑같이 그냥 홀딱 벗고 씻었어야 됐어"라며 당시 상황을 설명했다. 준비되지 않은 상태에서 마주한 낯선 환경에 대해 신지는 "멘탈이 나갔어"라고 덧붙이며 솔직한 심경을 밝혔다.공동 샤워 과정에는 엄격한 규칙도 적용됐다. 신지는 "그냥 리얼로. 시간 제한을 둔 거야 우리는"이라며 열악한 조건 속에서 시간 압박을 받으며 씻어야 했던 상황을 전했다. 이어 신지는 "처음 보는 사람 앞에서 홀딱 벗는다고 생각해봐"라며 연예인이자 여성으로서 느꼈던 당혹감을 토로해 눈길을 끌었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr