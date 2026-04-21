사진=아이유 유튜브
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가수 겸 배우 아이유가 '21세기 대군부인' 촬영 비하인드를 공개했다.

21일 유튜브 채널 '이지금 [IU Official]'에는 '뽀뽀뽀를 찍어놨네ㅣ21세기 대군부인 비하인드'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 아이유는 세트장에서 그는 "여기가 왕자님 방이라서 제가 상석에 못 앉고 손님 자리에 앉아 있다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.
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아이유는 "제가 대표 역할은 처음이다. 체질에 맞는 것 같고 책임감도 느낀다"고 말하며 새로운 역할에 대한 기대를 드러냈다. 제작진이 "예전에 대표가 꿈이라고 했잖냐. 꿈에 한 발씩 다가가고 있는 것 같다"고 하자, 아이유는 "말하면 이루어진다" 말해 눈길을 끌었다. 이어 "지금은 내가 서열 1이다"라고 농담하며 현장을 웃음바다로 만들었다.

촬영 현장에서는 스태프는 극 중 성희주로 분한 아이유를 향해 "인성 논란 수습하러 왔다. 이미지 메이킹 중"이라고 농담해 유쾌한 분위기를 주도했다. 아이유는 "변우석 오빠 쪽 홍보팀도 많이 나왔다. 저쪽은 배우 키에 맞춰 스태프도 키가 키다. 우리는 도토리 팀"이라고 표현해 폭소케 했다.
사진=아이유 유튜브
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촬영이 이어지며 체력적인 부담도 솔직하게 털어놨다. 새벽 1시에도 30도인 더운 날씨에 벨벳 의상을 입은 아이유는 "오늘도 땀과의 전쟁"이라며 고충을 전했다. 이어 "이럴 줄 알았으면 머리를 묶었을 텐데"라고 말해 현실적인 반응을 보였다.

화제의 담벼락 키스신 촬영 후, 스태프가 "(생각보다) 금방 끝났다"고 말하자, 아이유는 "엔딩 씬이고, 첫 뽀뽀 씬이니까 (오래 걸릴 만도)"라며 노려봐 웃음을 선사했다.

촬영을 마무리한 아이유는 스태프들에게 "고맙습니다"라고 연신 인사를 전하며 현장을 떠났다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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