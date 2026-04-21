사진=아이유 유튜브

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가수 겸 배우 아이유가 '21세기 대군부인' 촬영 비하인드를 공개했다.21일 유튜브 채널 '이지금 [IU Official]'에는 '뽀뽀뽀를 찍어놨네ㅣ21세기 대군부인 비하인드'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 아이유는 세트장에서 그는 "여기가 왕자님 방이라서 제가 상석에 못 앉고 손님 자리에 앉아 있다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.아이유는 "제가 대표 역할은 처음이다. 체질에 맞는 것 같고 책임감도 느낀다"고 말하며 새로운 역할에 대한 기대를 드러냈다. 제작진이 "예전에 대표가 꿈이라고 했잖냐. 꿈에 한 발씩 다가가고 있는 것 같다"고 하자, 아이유는 "말하면 이루어진다" 말해 눈길을 끌었다. 이어 "지금은 내가 서열 1이다"라고 농담하며 현장을 웃음바다로 만들었다.촬영 현장에서는 스태프는 극 중 성희주로 분한 아이유를 향해 "인성 논란 수습하러 왔다. 이미지 메이킹 중"이라고 농담해 유쾌한 분위기를 주도했다. 아이유는 "변우석 오빠 쪽 홍보팀도 많이 나왔다. 저쪽은 배우 키에 맞춰 스태프도 키가 키다. 우리는 도토리 팀"이라고 표현해 폭소케 했다.촬영이 이어지며 체력적인 부담도 솔직하게 털어놨다. 새벽 1시에도 30도인 더운 날씨에 벨벳 의상을 입은 아이유는 "오늘도 땀과의 전쟁"이라며 고충을 전했다. 이어 "이럴 줄 알았으면 머리를 묶었을 텐데"라고 말해 현실적인 반응을 보였다.화제의 담벼락 키스신 촬영 후, 스태프가 "(생각보다) 금방 끝났다"고 말하자, 아이유는 "엔딩 씬이고, 첫 뽀뽀 씬이니까 (오래 걸릴 만도)"라며 노려봐 웃음을 선사했다.촬영을 마무리한 아이유는 스태프들에게 "고맙습니다"라고 연신 인사를 전하며 현장을 떠났다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr