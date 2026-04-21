사진 = '촌장 엔터테인먼트 TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장 엔터테인먼트 TV' 유튜브 채널 캡처

'나솔사계'에 출연했던 미스터 킴과 '나는솔로' 돌싱특집 출연자 28기 순자가 결별 후 재결합 했다고 밝히며 시청자들과 Q&A를 하는 시간을 가졌다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장 엔터테인먼트 TV'에서는 '촌장 LIVE 미스터 킴 어딘가 달라졌는데? 시청자와 함께하는 Q&A 시간'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 진행을 맡은 9기 옥순은 "근데 댓글을 보면 좋은 말씀 해주시는 분들이 되게 많다"며 "보통 이제 나쁜 말씀 하시는 분들은 그때만 뽑아먹고 떠나시니까 지금 방영하고 있는 31기에 다 계실 거다"고 너스레를 떨었다.미스터 킴은 일단 28기 순자가 마음에 드는 이유 한 줄과 보완해야 할 점 한 줄을 설명해 달라는 질문을 받았다. 미스터 킴은 "먼저 예쁘다"며 "설명이 필요 없고 예쁘다"고 했다. 보완해야 할 점에 대해서는 말을 잇지 못해 웃음을 자아냈다.28기 순자는 미스터 킴의 좋은 점과 보완 점에 대해 "일단 제가 의지할 수 있고 듬직하구나 싶더라"며 "듬직하고 든든하고 제가 뭐 어디가서 이분이랑 있을 때 움추려들고 그런 느낌 절대 느낄 수 없고 내가 항상 든든한 게 제일 좋은 것 같다"고 했다. 보완점에 대해서는 "서론이 너무 길기 때문에 저도 끊을 때가 있는데 또 끊으면 또 섭섭해 한다"고 했다.화제를 바꾼 9기 옥순은 28기 영수를 언급했다. 9기 옥순은 "그 이야기 영수님 있잖냐 그분 팝업에서 두 분이 만나신 건 맞는데 두 분이 이제 커플 되시는데 그 영수 님이 어떤 역할을 하신 게 있냐"며 "그러고 두 분 만나신다니까 이야기 영수 님께서 어떤 반응을 보이셨냐"고 궁금해 했다.이에 28기 순자는 한창 '나솔사계' 방영 중에 저희가 이제 돌아다니다가 들킬 수 있는데 돌아다니면 이거는 무조건 커뮤니티에 퍼지고 그러니까 28기 영수님이 숨어다니고 조용히 지내라 조언을 해주셨다"고 답했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr