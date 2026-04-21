'나솔사계'에 출연했던 미스터 킴과 '나는솔로' 돌싱특집 출연자 28기 순자가 결별 후 재결합 했다고 밝히며 시청자들과 Q&A를 하는 시간을 가졌다.
ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장 엔터테인먼트 TV'에서는 '촌장 LIVE 미스터 킴 어딘가 달라졌는데? 시청자와 함께하는 Q&A 시간'이라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 진행을 맡은 9기 옥순은 "근데 댓글을 보면 좋은 말씀 해주시는 분들이 되게 많다"며 "보통 이제 나쁜 말씀 하시는 분들은 그때만 뽑아먹고 떠나시니까 지금 방영하고 있는 31기에 다 계실 거다"고 너스레를 떨었다.
미스터 킴은 일단 28기 순자가 마음에 드는 이유 한 줄과 보완해야 할 점 한 줄을 설명해 달라는 질문을 받았다. 미스터 킴은 "먼저 예쁘다"며 "설명이 필요 없고 예쁘다"고 했다. 보완해야 할 점에 대해서는 말을 잇지 못해 웃음을 자아냈다. 28기 순자는 미스터 킴의 좋은 점과 보완 점에 대해 "일단 제가 의지할 수 있고 듬직하구나 싶더라"며 "듬직하고 든든하고 제가 뭐 어디가서 이분이랑 있을 때 움추려들고 그런 느낌 절대 느낄 수 없고 내가 항상 든든한 게 제일 좋은 것 같다"고 했다. 보완점에 대해서는 "서론이 너무 길기 때문에 저도 끊을 때가 있는데 또 끊으면 또 섭섭해 한다"고 했다.
화제를 바꾼 9기 옥순은 28기 영수를 언급했다. 9기 옥순은 "그 이야기 영수님 있잖냐 그분 팝업에서 두 분이 만나신 건 맞는데 두 분이 이제 커플 되시는데 그 영수 님이 어떤 역할을 하신 게 있냐"며 "그러고 두 분 만나신다니까 이야기 영수 님께서 어떤 반응을 보이셨냐"고 궁금해 했다.
이에 28기 순자는 한창 '나솔사계' 방영 중에 저희가 이제 돌아다니다가 들킬 수 있는데 돌아다니면 이거는 무조건 커뮤니티에 퍼지고 그러니까 28기 영수님이 숨어다니고 조용히 지내라 조언을 해주셨다"고 답했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장 엔터테인먼트 TV'에서는 '촌장 LIVE 미스터 킴 어딘가 달라졌는데? 시청자와 함께하는 Q&A 시간'이라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 진행을 맡은 9기 옥순은 "근데 댓글을 보면 좋은 말씀 해주시는 분들이 되게 많다"며 "보통 이제 나쁜 말씀 하시는 분들은 그때만 뽑아먹고 떠나시니까 지금 방영하고 있는 31기에 다 계실 거다"고 너스레를 떨었다.
미스터 킴은 일단 28기 순자가 마음에 드는 이유 한 줄과 보완해야 할 점 한 줄을 설명해 달라는 질문을 받았다. 미스터 킴은 "먼저 예쁘다"며 "설명이 필요 없고 예쁘다"고 했다. 보완해야 할 점에 대해서는 말을 잇지 못해 웃음을 자아냈다. 28기 순자는 미스터 킴의 좋은 점과 보완 점에 대해 "일단 제가 의지할 수 있고 듬직하구나 싶더라"며 "듬직하고 든든하고 제가 뭐 어디가서 이분이랑 있을 때 움추려들고 그런 느낌 절대 느낄 수 없고 내가 항상 든든한 게 제일 좋은 것 같다"고 했다. 보완점에 대해서는 "서론이 너무 길기 때문에 저도 끊을 때가 있는데 또 끊으면 또 섭섭해 한다"고 했다.
화제를 바꾼 9기 옥순은 28기 영수를 언급했다. 9기 옥순은 "그 이야기 영수님 있잖냐 그분 팝업에서 두 분이 만나신 건 맞는데 두 분이 이제 커플 되시는데 그 영수 님이 어떤 역할을 하신 게 있냐"며 "그러고 두 분 만나신다니까 이야기 영수 님께서 어떤 반응을 보이셨냐"고 궁금해 했다.
이에 28기 순자는 한창 '나솔사계' 방영 중에 저희가 이제 돌아다니다가 들킬 수 있는데 돌아다니면 이거는 무조건 커뮤니티에 퍼지고 그러니까 28기 영수님이 숨어다니고 조용히 지내라 조언을 해주셨다"고 답했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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