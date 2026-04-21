사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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'짠한형' 배우 수지가 절친 조현아의 가장 힘든 순간을 끝까지 지켰다.20일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 어반자카파 조현아, 권순일이 출연해 솔직한 이야기를 나눴다.이날 조현아는 6년 전 모친상을 떠올리며, 곁을 지켜준 수지에 대한 깊은 고마움을 털어놨다.조현아는 "수지랑 술을 먹고 집에 가는 길에 친언니에게 전화가 왔다. 느낌이 왔다. 어머니가 9개월 동안 투병 생활을 하셨기 때문에 어느 정도 준비는 해둔 상태였다"고 회상했다.어머니가 떠난 후 다음 날 아침부터 장례가 시작됐다고 설명한 조현아는 "수지가 바로 와서 인사를 드리고 자리를 지켰다"고 전했다.눈길을 끈 건 수지의 행동이었다. 조현아는 "3일 동안 한 자리에 앉아서 오징어를 네 봉지나 먹은 것 같다. 사람들이 와서 '수지다' 하고 알아보는데도 '오징어 좀 더 주세요' 하면서 계속 있었다"고 말했다.조현아는 "그 상황에서 그렇게 끝까지 있어주는 건 사실 쉽지 않은 일이다. 그런데 화장터도 같이 가고, 장지까지 따라왔다"면서 "거기서 '어머니, 제가 언니 잘 챙길게요'라고 인사를 해줬다. 그게 쉽지 않은데 너무 고마웠다"고 밝혔다.이야기를 들은 신동엽은 감탄을 금치 못했다. 그는 "요즘 세상에서 보기 힘든 일"이라며 "부모를 떠나보낸 사람은 안다. 그게 얼마나 고맙고 힘든 일인지"라고 수지를 극찬했다.조현아는 당시 수지가 보여준 세심한 배려도 떠올렸다. 그는 "첫날은 손님이 많아서 땀도 많이 흘렸는데, 수지가 '언니 나 안아봐' 하더니 '가서 씻고 와'라고 하더라"며 "현실적인 것까지 챙겨주는 친구"라고 이야기했다.조현아는 "그 시기에 많은 분들이 큰 위로가 되어줬지만, 수지는 특히 더 크게 느껴졌다"며 "정말 뼈저리게 고마움을 느꼈다. 부조도 권순일과 수지가 가장 많이 했다"며 고마움을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr