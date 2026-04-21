사진=브라이언 유튜브

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가수 브라이언이 300평 규모의 초호화 저택 가격을 약 100억 원으로 추정했다.21일 유튜브 채널 '더 브라이언'에는 슈퍼주니어 은혁, 동해가 방문한 집들이 영상이 공개됐다.이날 브라이언은 평택에 위치한 단독주택을 직접 소개하며 남다른 라이프스타일을 드러냈다.은혁과 동해는 브라이언의 300평 집 규모에 놀라움을 감추지 못했다. 게스트룸만 여러 개에 달하는 구조에 은혁과 동해는 "여기도 게스트룸이냐", "뷰 미쳤다"라며 연신 감탄했다. 특히 각 방마다 콘셉트가 다르게 꾸며진 점이 눈길을 끌었다.브라이언은 "여기는 풀 뷰 방이다"라며 창문 너머로 펼쳐진 수영장을 공개했다. 이어 깔끔하게 정리된 드레스룸까지 선보이며 '정리의 끝판왕' 면모를 드러냈다. 이를 본 은혁은 "이렇게 정리된 거 보면 마음이 편해진다"고 감탄했다.하이라이트는 지하 공간이었다. 브라이언은 직접 꾸민 프라이빗 시네마를 공개했고, 은혁은 "이게 남자들의 로망 아니냐"며 감탄했다. 방음 시설과 대형 스크린, 게임기까지 갖춘 공간에 두 사람은 "이게 제일 부럽다"며 흥분을 감추지 못했다.브라이언은 "스피커만 9000만 원이다. 방음까지 하면 더 든다"면서 약 2억 원에 가까운 비용이 들어갔다고 설명해 모두를 놀라게 했다.홈 바 공간도 공개됐다. 브라이언은 "여기 오고 나서 거의 매일 술을 마신다. 단점이다"라고 털어놓으며 현실적인 고민을 전했다.집을 둘러보던 중 동해는 "이 집 그대로 팔면 얼마냐"고 질문했다. 브라이언은 잠시 고민하다 "서울이 아니라서 70억에서 80억 정도?"라고 답했다.이를 들은 은혁은 "이렇게 세팅 다 되어 있는데 너무 싸다"며 "300억은 받아야 한다"고 과감하게 제시했다. 이에 브라이언은 곧바로 "그럼 100억은 받아야겠다"고 말을 바꿔 웃음을 안겼다.개인 차고와 마당까지 이어지는 공간에 대해 브라이언은 "미국식 가라지 스타일을 원했다"며 로망을 실현한 공간임을 강조했다. 은혁과 동해는 "뮤직비디오 여기서 찍어야 했다"며 감탄을 이어갔다.브라이언은 촬영 장소로 대여 가능 여부를 묻는 질문에 "렌트비는 1억 정도 받겠다"고 농담을 던졌고, 이에 은혁은 "집값이 80억인데 렌트비가 1억이냐"고 받아쳐 웃음을 더했다.한편 브라이언의 평택 하우스는 약 300평 규모로, 수영장과 프라이빗 시네마, 홈 바 등 다양한 시설을 갖춘 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr