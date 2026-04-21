개그맨 허경환이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '알딸딸한참견'

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개그맨 허경환이 80억 재산설에 대해 직접 입을 열었다.21일 유튜브 채널 ‘알딸딸한참견’에는 '스카이캐슬 우주 SF9 찬희, 야자타임에서 판 뒤집고 솔직 토크까지'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 안재현은 "첫 회 나가자마자 '진실게임' 무섭더라. 바로 기사가 많이 나갔더라"며 허경환의 '재산 80억설' 기사화를 언급했다.허경환은 "생각보다 궁금하지 않은 우리의 진실에 대해서 많은 분들이 관심을 가지더라"고 웃었고, 뮤지는 "허경환의 80억 업앤다운"이라며 폭소했다.앞서 허경환은 진실게임 중 "재산이 80억원 위냐?"는 질문에 대답 대신 술을 들이킨 바 있다. 이에 뮤지는 "허경환의 80억!"이라며 확신에 찬 반응으로 '가짜뉴스'를 제조해 폭소를 유발했다.이애 대해 허경환은 "현금으로 딱 가지고 있으면 멋있는 건데 변동성이 많다"며 "여러분들이 생각하는 그 정도는 아니다. 다시 한번 말하지만 진실은 많이 다르다"고 해명했다. 뮤지는 "각자의 상상에 맡기겠다"고 불씨를 살려 웃음을 선사했다.허경환은 수십억대 재산설에 이어 억 소리나는 광고모델 몸값 소문에 휩싸였다. 찬희의 주류 광고 촬영 이야기에 허경환은 "나는 주류는 안 한 것 같다. 이번에 밀면 광고가 들어왔다"고 말했다. 이에 뮤지는 "얼마 받았냐. 한 3억?"이라고 물어 이목을 집중시켰다.허경환은 "아니다"라면서 "너 입 열지 마라. 이상한 기사 많이 뜬다"며 난감한 기색을 내비쳤다. 뮤지는 "그냥 물어본 것"이라며 너스레를 떨었다.한편, 올해 45세인 허경환은 '연상' 결혼 상대에 대해 "나이가 많아도 두 살까지"라며 "너무 차이가 나면 노선이 달라진다. 서로 건강만 챙기다 끝날 것 같다"고 현실적인 이유를 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr