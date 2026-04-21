개그맨 허경환이 80억 재산설에 대해 직접 입을 열었다.
21일 유튜브 채널 ‘알딸딸한참견’에는 '스카이캐슬 우주 SF9 찬희, 야자타임에서 판 뒤집고 솔직 토크까지'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 안재현은 "첫 회 나가자마자 '진실게임' 무섭더라. 바로 기사가 많이 나갔더라"며 허경환의 '재산 80억설' 기사화를 언급했다. 허경환은 "생각보다 궁금하지 않은 우리의 진실에 대해서 많은 분들이 관심을 가지더라"고 웃었고, 뮤지는 "허경환의 80억 업앤다운"이라며 폭소했다.
앞서 허경환은 진실게임 중 "재산이 80억원 위냐?"는 질문에 대답 대신 술을 들이킨 바 있다. 이에 뮤지는 "허경환의 80억!"이라며 확신에 찬 반응으로 '가짜뉴스'를 제조해 폭소를 유발했다.
이애 대해 허경환은 "현금으로 딱 가지고 있으면 멋있는 건데 변동성이 많다"며 "여러분들이 생각하는 그 정도는 아니다. 다시 한번 말하지만 진실은 많이 다르다"고 해명했다. 뮤지는 "각자의 상상에 맡기겠다"고 불씨를 살려 웃음을 선사했다. 허경환은 수십억대 재산설에 이어 억 소리나는 광고모델 몸값 소문에 휩싸였다. 찬희의 주류 광고 촬영 이야기에 허경환은 "나는 주류는 안 한 것 같다. 이번에 밀면 광고가 들어왔다"고 말했다. 이에 뮤지는 "얼마 받았냐. 한 3억?"이라고 물어 이목을 집중시켰다.
허경환은 "아니다"라면서 "너 입 열지 마라. 이상한 기사 많이 뜬다"며 난감한 기색을 내비쳤다. 뮤지는 "그냥 물어본 것"이라며 너스레를 떨었다.
한편, 올해 45세인 허경환은 '연상' 결혼 상대에 대해 "나이가 많아도 두 살까지"라며 "너무 차이가 나면 노선이 달라진다. 서로 건강만 챙기다 끝날 것 같다"고 현실적인 이유를 밝혔다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
21일 유튜브 채널 ‘알딸딸한참견’에는 '스카이캐슬 우주 SF9 찬희, 야자타임에서 판 뒤집고 솔직 토크까지'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 안재현은 "첫 회 나가자마자 '진실게임' 무섭더라. 바로 기사가 많이 나갔더라"며 허경환의 '재산 80억설' 기사화를 언급했다. 허경환은 "생각보다 궁금하지 않은 우리의 진실에 대해서 많은 분들이 관심을 가지더라"고 웃었고, 뮤지는 "허경환의 80억 업앤다운"이라며 폭소했다.
앞서 허경환은 진실게임 중 "재산이 80억원 위냐?"는 질문에 대답 대신 술을 들이킨 바 있다. 이에 뮤지는 "허경환의 80억!"이라며 확신에 찬 반응으로 '가짜뉴스'를 제조해 폭소를 유발했다.
이애 대해 허경환은 "현금으로 딱 가지고 있으면 멋있는 건데 변동성이 많다"며 "여러분들이 생각하는 그 정도는 아니다. 다시 한번 말하지만 진실은 많이 다르다"고 해명했다. 뮤지는 "각자의 상상에 맡기겠다"고 불씨를 살려 웃음을 선사했다. 허경환은 수십억대 재산설에 이어 억 소리나는 광고모델 몸값 소문에 휩싸였다. 찬희의 주류 광고 촬영 이야기에 허경환은 "나는 주류는 안 한 것 같다. 이번에 밀면 광고가 들어왔다"고 말했다. 이에 뮤지는 "얼마 받았냐. 한 3억?"이라고 물어 이목을 집중시켰다.
허경환은 "아니다"라면서 "너 입 열지 마라. 이상한 기사 많이 뜬다"며 난감한 기색을 내비쳤다. 뮤지는 "그냥 물어본 것"이라며 너스레를 떨었다.
한편, 올해 45세인 허경환은 '연상' 결혼 상대에 대해 "나이가 많아도 두 살까지"라며 "너무 차이가 나면 노선이 달라진다. 서로 건강만 챙기다 끝날 것 같다"고 현실적인 이유를 밝혔다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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