사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

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'동상이몽2' 육중완이 결혼 10년 차 각방 생활을 고백했다.21일 방송된 SBS 예능 '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 대표 혼사남(혼자 사는 남자)'이었던 육중완의 결혼생활이 최초로 공개됐다.이날 육중완은 결혼 10주년을 맞았다고 밝혀 놀라게 했다. 출연자들은 "육중완의 결혼생활은 어떨지 너무 궁금하다"면서 "아내 얼굴은 공개 안 했냐"고 궁금증을 드러냈다.육중완은 아내 정현주와 기타 선생과 제자로 만난 것으로 알려져 있다. 과거 관찰 예능 '나 혼자 산다'에서 문화 충격을 안겼던 육중완은 "결혼 후에도 혼자 각방을 쓴다"고 고백해 눈길을 끌었다."신혼 초부터 각방 썼다. 서로 잠자리가 다르다"는 육중완을 향해 김숙은 "그게 결혼 조건이었냐?"는 날카로운 질문을 날려 폭소케 했다. 육중완은 그저 폭소하며 "웃기다"는 말로 대답을 피했다.육중완은 9살 딸 육온음 양에 대해 "딸은 아내 닮았다"고 말했다. 이어 "오늘 아내와 딸이 처가댁 부산에 갔다. 너무 쓸쓸하다"면서도 미소를 보였다."아내 있으면 조심해야 한다"고 토로한 육중완은 "아내가 거의 아이를 위해 모든 걸 바치는 삶이다. 아이 스케줄에 맞춰 살다 보니 집에서 거의 못 나간다. 자유롭던 사람이 모성애가 폭발하더라. 그러다 보니 저도 어딜 못 간다"고 이야기했다.육중완이 집에 있으면 아내가 "'오늘 에버랜드 가라. 표 끊어놨다'면서 터프하게 육아 스케줄을 정해준다고. 그는 "완전 통으로 누리는 자유는 오랜만이다. 10년 만이다"라며 오전 10시부터 맥주를 들이켜 웃음을 자아냈다.딸 교육을 위해 목동으로 이사한 육중완은 "약간 숨이 막힌다. 목동 와서 아이들 안전과 교육은 참 좋다. 그런데 제 성향에 안 맞는다. 나 혼자만 다른 사람 같다"며 과거 홍대 피플의 공허함을 고백했다.서장훈은 "교육을 위해 이사까지 했는데, 아이가 공부를 잘하냐"고 물었다. 이에 육중완은 "딸이 어릴 때 영어 유치원 나왔다. 영어 학원 다니려고 레벨테스트를 했다. 영유 나와서 중간은 가지 않을까 생각했는데, 결과가..."라며 한숨을 쉬어 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr