사진=유튜브 '살롱드립'

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'살롱드립' 지석진이 주식 투자 실패담을 털어놨다.21일 장도연이 진행하는 유튜브 콘텐츠 '살롱드립'에는 개그맨 지석진, 오마이걸 미미가 출연했다.이날 미미는 "나는 나 자신에게 투자한다. 배우는 거, 입는 거, 먹는 거, 운동하는 거"라며 현물 자산을 선호한다고 밝혔다. 실제로 착용 중인 금 팔찌도 직접 구매한 것이라며 "눈에 보이는 게 좋다. 주식은 못 믿겠다"고 말했다.장도연이 "주식 계좌가 없다"고 밝히자, 지석진은 "투자는 해야 한다"며 안타까움을 드러냈다. 이어 "ETF를 장기간, 한 10년 보고 분할 매수로 적금 붓듯이 사면 실패는 없다고 본다. 내가 성공하지 못해서 배운 것들을 다 얘기해준다"고 조언해 웃음을 안겼다.주식 전문가 분위기를 풍긴 지석진은 "이상하게 내 투자는 안 된다. 신기할 정도"라며 "난 마이너스다"라고 털어놨다. 최근 주식 시장이 좋다는 말에도 "난 홀로 파란색"이라며 씁쓸한 표정을 지었다.특히 삼성전자 투자 경험이 공개되며 웃음을 자아냈다. 지석진은 "8만 원대에 샀는데 늘 10만 원을 못 넘고 떨어지더라. 어느 날 10만 원을 넘길래 팔았다"고 말했다. 이어 "기가 막히게 내가 팔더라. 지금은 20만 원이 넘었다"며 허탈하게 웃었다.지석진은 "나름 잘한다고 분할 매도까지 했다. 조금씩 나눠서 팔았다"고 이야기했다. 그러면서 "아내도 갖고 있었는데 내가 '난 팔았다. 타이밍이 중요하다'고 했다. 알아서 하라고 했더니 아내도 팔았더라"고 밝혀 폭소를 유발했다."팔았는데 더 오르는 게 제일 마음 아프다"며 솔직한 마음을 털어놓은 지석진을 보며, 장도연은 "계속 오르면 속 쓰리다"며 공감했고, 미미는 "그래도 2만 원 이득 아니냐"고 위로했다.지석진은 투자 이야기 외에도 AI와 미래 기술에 대한 관심을 드러냈다. 그는 "앞으로는 로봇이 집안일을 대신하는 시대가 온다"며 관련 기술과 시장에 대한 기대를 언급했다. 실제로 나스닥 ETF에 투자했다가 "지금은 떨어졌다"고 밝혀 또 한 번 웃음을 자아냈다.또한 자신의 성향에 대해 "나는 배우는 걸 좋아한다"며 다양한 분야에 관심을 갖는 이유를 설명했다. 그는 "과정이 재미있으면 된다"며 결과보다 경험을 중요하게 여기는 태도를 보였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr