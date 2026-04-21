배우 노민우가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

'홈즈'에서는 젊은 세대 사이에서 요즘 다시 핫플로 떠오르는 '목욕탕 로드' 임장을 떠난다./사진제공=MBC

23일 (목) 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 젊은 세대 사이에서 요즘 다시 핫플로 떠오르는 '목욕탕 로드' 임장을 떠난다.이날 방송에는 86라인 동갑내기 '대세' 3인방, 가수 겸 배우 노민우와 코미디언 곽범, 그리고 주우재가 함께한다. 세 사람은 한동안 침체기를 겪다가 최근 Z세대를 중심으로 다시 주목받고 있는 목욕탕부터, 목욕에 진심인 사람들의 집까지 살펴보며 목욕 문화의 현주소를 짚어볼 예정이다.'목욕탕 마니아'로 소문난 노민우(39)의 남다른 목욕 철학이 공개된다. 그는 한 번 목욕탕에 가면 약 7시간을 머문다고 밝혀 놀라움을 자아내는 한편 "피부과보다 목욕탕이 더 효과적이라고 생각한다"는 확고한 신념을 전한다. 특히 태어나서 단 한 번도 레이저 시술을 받아본 적이 없음에도 무결점 피부를 유지하고 있다는 점이 함께 전해지며 이목을 끈다. 여기에 목욕을 향한 각별한 애정 덕분에 일본의 전설적인 록밴드 '라르크 앙 시엘'의 보컬 하이도에게 깜짝 선물을 받았던 일화까지 풀어내 궁금증을 더한다.세 사람은 매물로 나온 둔촌동의 24시 숯가마 찜질방을 찾아 목욕탕과 찜질방을 꼼꼼히 둘러본다. 이 과정에서 실제 운영 중인 사장님과의 인터뷰를 통해 현장의 생생한 이야기도 전해진다. 24시 찜질방을 운영하는 데 필요한 고정 비용, 각종 공과금 등 현실적인 속사정까지 거침없이 털어놓자, 곽범은 동공 지진을 일으키며 "그런 건 말 안 하셔도 된다"고 급히 수습에 나서 웃음을 자아낸다. 이에 주우재는 사장님을 향해 "수다맨 같다"고 덧붙이고, 실제로 사장님과 '수다맨' 사이의 예상치 못한 연결고리가 밝혀지며 현장은 더욱 유쾌해진다.또한 곽범은 얼음 방에서 일명 '곽우성'으로 변신해 영화 '신의 한 수' 속 정우성을 떠올리게 하는 성대모사로 현장을 달군다. 이어 '성대모사 자판기'로 불리는 만큼 겪는 고충을 털어놓으며, 금지된 개인기까지 있다는 웃픈 비하인드를 전해 관심을 끈다.'홈즈' 목욕탕 임장 편은 오는 23일 목요일 밤 10시에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr