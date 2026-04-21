사진 = '촌장 엔터테인먼트 TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장 엔터테인먼트 TV' 유튜브 채널 캡처

미스터 킴이 방송 출연 이후 변화된 외모에 대해 솔직한 심경을 밝히는 한편 연인 순자의 지지 속에 본인만의 스타일을 고수하겠다는 의지를 드러냈다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장 엔터테인먼트 TV'에서는 '촌장 LIVE 28기 순자가 좋아하는 미스터 킴의 '수염'에 관한 비밀'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 최근 재결합 소식을 전하며 화제를 모았던 '나솔사계' 미스터 킴과 28기 순자가 출연해 시청자들과 소통하는 시간을 가졌다.진행을 맡은 9기 옥순은 미스터 킴과 28기 순자를 향한 팬들의 질문을 전달하며 인터뷰를 이끌어갔다. 대화가 이어지던 중 미스터 킴의 인상이 이전과 달라졌다는 시청자들의 반응이 이어졌고 특히 눈 밑 지방 재배치 시술 여부를 묻는 구체적인 질문이 제기되어 눈길을 끌었다.미스터 킴은 시술 여부를 궁금해하는 시청자의 물음에 망설임 없이 시술 사실을 인정하며 쿨한 태도를 보였다. 구체적인 병원 정보를 묻는 질문에 대해서는 의료법 위반 소지를 우려한 옥순의 제지가 있었으나 미스터 킴은 외모 관리를 위해 시술을 받았음을 솔직하게 고백하며 대중의 궁금증을 해소했다.9기 옥순은 실시간 채팅창의 반응을 살피며 "28기 순자에게는 칭찬 일색인 반면 미스터 킴에게는 수염 제모 권유나 외모 지적 등 가감 없는 평들이 올라오고 있다"고 언급해 현장에 웃음을 더했다.그런가하면 28기 순자는 대중의 날선 평가로부터 연인 미스터 킴을 적극적으로 옹호하며 깊은 애정을 과시했다. 28기 순자는 "한국 남자 중에서 미스터 킴만큼 수염이 잘 어울리는 사람은 없다"며 자신의 눈에는 더할 나위 없이 멋있어 보인다고 강조했다.미스터 킴은 "주변에서 수많은 말을 하더라도 사랑하는 여자친구가 예쁘다고 해준다면 그것으로 충분하다"며 만족감을 표했다. 두 사람은 과거 결별 위기를 겪기도 했으나 이번 라이브를 통해 한층 단단해진 관계를 증명하며 시청자들의 이목을 집중시켰다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr