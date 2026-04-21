박수홍, 김다예 / 사진 = 김다예 SNS

코미디언 박수홍이 아내 김다예와 함께 출연한 홈쇼핑에서 매진을 달성했다.21일 김다예는 자신의 SNS에 "홈쇼핑 첫 출연. 제 피부를 믿고 섭외해주셔서 감사합니다. 첫 론칭 방송이 매진이라니"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에서 박수홍 김다예 부부는 커플 자켓을 맞춰 입고 홈쇼핑 스튜디오에 나란히 앉아 밝은 미소를 지었다.특히, 김다예는 맑은 물광 피부를 자랑해 눈길을 끌었다. 올화이트 패션을 완벽 소화한 그는 단아한 모습으로 건강한 이미지를 선보였다. 박수홍은 아내 김다예 옆에서 손하트 포즈를 지으며 각별한 부부애와 홈쇼핑 매진에 대한 기쁨을 만끽했다.해당 사진이 게재되자 김다예의 지인은 "축하한다. 피부는 진짜 내가 본 사람 중 1등이었다. 아기 피부"라고 칭찬했다. 이어 누리꾼들은 "피부가 광난다. 관리 끝판왕인 듯", "한편 박수홍은 2021년 23세 연하 김다예와 백년가약을 맺었다. 이후 두 사람은 시험관 시술을 통해 2024년 딸 재이를 품에 안았다. 재이는 생후 18개월에 광고 18개를 성사시켜 키즈 모델로서 두각을 보였다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr