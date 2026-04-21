이혼한 최병길 PD와 성우 서유리의 갈등이 심화되고 있다. / 사진=최병길, 서유리 각 SNS

중단됐던 설전이 다시 이어지고 있다. 성우 서유리와 최병길 PD 이야기다. 두 사람은 2024년 정리되는 듯했던 SNS 진실 공방을 최근 다시 벌이며 각자의 입장을 굽히지 않고 있다. 이 과정이 반복되면서 두 사람을 지지하던 대중들의 피로감도 높아지고 있다.서유리와 최 PD는 2024년 3월 이혼 이후 채무 및 금전 문제 등을 둘러싸고 SNS를 통해 서로의 입장 차를 보여왔다. 양측은 상반된 주장을 내놓으며 여전히 상대의 발언에 반박과 재반박을 이어가고 있고, 공개된 공간에서 갈등을 지속하고 있다.이런 사례는 처음이 아니다. 가수 율희와 최민환의 이혼 이후 이어진 온라인 발언, 최동석과 박지윤의 파경 후 SNS를 통한 심경이 공개됐던 사례 역시 비슷한 경우다. 대중들은 초기에 사건의 맥락을 따라가며 의견을 나누는 반응을 보였지만, 비슷한 유형의 갈등이 반복되고 개인사가 길어지면서 점차 피로감을 호소하는 분위기로 변했다.서유리와 최 PD 역시 문제를 인식한 듯 보인다. 최 PD는 서유리에게 "이 업계는 이미지와 평판이 중요하다"며 "상호 간 네거티브는 누구에게도 도움이 되지 않는다"면서 설전 중단을 요구했다. 서유리 역시 반박을 이어가면서도 "피로감을 드려 죄송하다"고 언급했다.SNS는 이미 연예인들에게 중요한 소통 창구로 자리 잡았다. 대중적 인지도를 기반으로 활동하는 이들에게 SNS는 직접적인 입장을 전달할 수 있는 유용한 수단이다. 그러나 이러한 발언이 반복적으로 공개되고 갈등이 장기화될 경우, 본래의 의도와는 별개로 대중의 반응과 이들을 바라보는 시선이 달라질 수 있다.사적 갈등이 SNS를 통해 반복적으로 공개되는 방식은 즉각적인 입장 표명을 가능하게 하지만, 시간이 길어질수록 갈등의 본질보다 과정 자체가 더 주목받게 되는 한계가 있다. 당사자들에게 양날의 검이 될 수 있는 설전이 아닌, 보다 원활한 갈등 해결 방식에 대한 고민이 필요해 보인다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr