'아근진'이 시청률 하락세를 보였다./사진제공=SBS

'아근진'이 시청률 하락세를 보였다./사진제공=SBS

SBS 월요 예능 ‘아니 근데 진짜!’가 2주 연속 시청률은 하락세를 보이고 있다.지난 20일 방송된 ‘아니 근데 진짜!’는 전국 시청률 1.8%를 기록했다. 이는 지난주보다 0.4% 포인트 하락한 수치다.이날 방송에는 개그맨 이상준, 가수 던, 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR) 명재현과 배우 장근석, 최다니엘이 게스트로 출격했다. 특히 이날 방송은 새로운 설정으로 ‘수지네 하숙’이 첫 선을 보였다. 주인 아주머니로 등장한 이수지는 현실 고증에 가까운 묘사로 시선을 강탈했고, 엑소 카이만 대놓고 편애하는 실제 같은 연기로 폭소를 자아냈다.이어 등장한 이상준과 던, 명재현은 설정에 녹아든 콘셉트로 다양한 에피소드를 풀어냈다. 특히, 명재현은 탁재훈을 알고 있다면서 “탁사마, 에스파파, 컨츄리꼬꼬”라고 정확히 말해 모두가 놀라워했다. 이어 명재현은 “저희 엄마가 좋아하셨다. (탁재훈의) 옆 학교 나왔다”고 소개하자, 탁재훈은 “재현아, 나 사실 너희 엄마 안다”라며 의미심장한 미소를 지었고 명재현은 곧바로 "아빠 TV 꺼요"라고 말해 웃음을 자아냈다.멤버들은 이에 그치지 않고 명재현 어머니 성을 맞추는 상황극을 이어갔고, 명재현은 "이제 대답하지 않겠다. 가족을 건드리지 않냐"고 일갈해 남다른 예능감을 선보였다. 이밖에 명재현은 연애에 관련해 단호한 모습을 보였지만, 탁재훈은 지지 않고 프로듀서 지코를 언급하며 “지코 본인도 연애 하지 않았냐”고 설현과의 공개 연애를 언급했다. 이에 명재현은 "내가 겪었던 것들을 너네는 겪지 말고 좋은 것만 겪어라"라는 지코의 뜻이라고 말했지만, 탁재훈은 "자기가 겪었던 게 좋은 거야"라고 일침했다.감빵에는 본인을 너무 사랑한 죄목으로 장근석, 연예인 위장죄로 최다니엘이 소환됐다. 장근석은 “남자가 허세가 없으면 배포와 배짱이 없는 것”이라고 말하며 ‘아시아 프린스’라는 수식어도 본인이 지었다고 밝혔다. 또 여사친 문제로 전 여자친구에게 “갱생이 안 돼”라는 말을 들었다면서 “그 때 갱생이라는 단어를 듣고, 내가 왜 안 된다는 건지 생각했다”고 고백해 남다른 솔직함을 드러냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr