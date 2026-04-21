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'나는 솔로' 22기 현숙이 남자친구인 16기 광수, 딸과 즐거운 시간을 보냈다.최근 22기 현숙은 "오늘도 내일도 사랑해. 너는 꽃이야 햇살이야. 그저 반짝반짝 빛나는 별이야 💖 색칠할 색도 서아가 고르고 색칠도 직접한 그림💛 노란 바탕의 그림은 보기만해도 마음이 따뜻해져요. ☀️ (피디님 덕분에 미술학원 체험도 하고 여기서 찍은 사진들이 넘 마음에 들어서 오빠랑 제 핸드폰 배경화면도 이 사진들로 바꿨어요 💗)"라고 적었다.공개된 사진 속 세 사람은 원데이 클래스에 참여한 모습. 아직 재혼 전이지만 벌써부터 한 가족이 된 듯한 모습을 보였다.한편, 22기 현숙과 16기 광수는 각각 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 화제를 모았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr