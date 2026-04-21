방송인 전현무가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

‘히든싱어8’ 4회에서는 다비치 이해리가 네 번째 원조 가수로 나서는 가운데 멤버 강민경까지 혼란에 빠트릴 만큼 놀라운 싱크로율을 자랑하는 모창능력자들을 만난다./ 사진 제공 : JTBC

가수 이해리가 가수가 된 이래로 최대 위기에 봉착한다.21일 저녁 8시 50분 방송될 JTBC '히든싱어8'(기획 홍상훈, 연출 신영광) 4회에서는 다비치 이해리가 네 번째 원조 가수로 나서는 가운데 멤버 강민경까지 혼란에 빠트릴 만큼 놀라운 싱크로율을 자랑하는 모창능력자들을 만난다.특히 히든 판정단들이 히든 스테이지를 마친 후 예상치 못한 곳에서 나오는 이해리의 모습에 경악을 금치 못해 궁금증을 높인다. 히든 판정단의 반응에 충격받은 이해리는 급기야 미어캣처럼 주위를 두리번거리며 불안에 떤다고. 이를 지켜보던 MC 전현무는 "이런 원조 가수는 처음 본다"며 당황한 반응을 보인다.더불어 연예인 판정단 사이에서도 이해리의 목소리를 알아보지 못하는 이들이 대거 존재해 심상치 않은 결과를 예감케 한다. 특히 아들인 은우와 정우가 다비치 노래에 반응한다며 이해리를 향한 팬심 고백과 함께 목소리 맞히기에 자신감을 보인 김준호는 뜻밖의 공간에서 나온 이해리를 보고 목이 쉴 정도로 소리쳤다고 해 히든 판정단을 발칵 뒤집은 무대와 결과가 궁금해진다.그런가 하면 이해리가 즉석에서 요청받은 노래를 부르려 자연스레 마이크를 들자 전현무가 '히든싱어' 터줏대감 MC의 감을 발휘, 이를 저지하며 목소리 유출을 막는 데 성공한다. 전현무의 빈틈없는 방어와 역대급 실력을 갖춘 모창능력자들의 활약 속에서 과연 히든 판정단은 이해리를 무사히 찾을 수 있을지 주목된다.이와 함께 이해리와 오랫동안 함께 해온 다비치 멤버 강민경이 히든 판정단들의 구세주로 등장한다. 강민경은 히든 스테이지가 끝나자마자 이해리의 위치를 말하는가 하면 이해리에게는 히든 판정단들이 눈치챌 법한 창법 등을 요구하며 오랜 우정의 힘을 보여준다.그러나 히든 판정단과의 소통 오류로 인해 뜻밖의 혼란이 발생하면서 급기야 강민경이 최고의 적이 아니냐는 반응까지 나오기 시작한다. 히든 판정단 결과에도 큰 영향을 끼쳤다는 후문. 이에 원조 가수 이해리를 찾기는커녕 혼란만 안겨줄 강민경의 대환장 현장이 호기심을 자극한다.21일 저녁 8시 50분에 JTBC '히든싱어8'에서 만날 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr