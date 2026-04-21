'신입사원 강회장' 대본 리딩 현장이 공개됐다. / 사진제공=SLL, 코퍼스코리아

'신입사원 강회장' 대본 리딩 현장이 공개됐다. / 사진제공=SLL, 코퍼스코리아

배우 이준영이 출연하는 '신입사원 강회장' 대본리딩 현장이 공개됐다. 한편 이준영은 지난해 6월 KBS 드라마 '24시 헬스클럽'에서 가수 겸 배우 정은지와 핑크빛 호흡을 맞춘 바 있다.다음 달 30일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '신입사원 강회장'은 사업의 신(神)이라 불리는 굴지의 대기업 최성그룹의 회장 강용호가 사고로 원치 않는 2회차 인생을 살게 되는 리마인드 라이프 스토리를 담은 드라마다.특히 배우 이준영(황준현 역), 이주명(강방글 역), 전혜진(강재경 역), 진구(강재성 역) 그리고 손현주(강용호 역)의 만남으로 화제를 모으는 상황. 대본리딩 현장에는 김순옥 크리에이터와 고혜진 감독, 현지민 작가를 비롯해 출연 배우들이 한데 모여 설렘 가득한 얼굴로 작품의 시작을 알렸다.먼저 이준영은 축구선수 황준현 캐릭터의 패기와 열정을 넉살스러운 에너지로 유쾌하게 풀어내며 분위기를 주도했다. 재벌가의 숨겨진 자식 강방글 역으로 분한 이주명 역시 겉으로는 자유로운 영혼처럼 보이지만 남몰래 위험한 야망을 품은 면면을 목소리 톤의 변화로 그려냈다.그런가 하면 강용호 회장의 자식으로 열연을 펼칠 전혜진(강재경 역)과 진구(강재성 역)의 활약도 돋보였다. 전혜진은 하나에 꽂히면 물불 가리지 않고 질주하는 강재경(전혜진 분)의 기세를 흔들림 없는 눈빛으로, 진구는 자격지심으로 똘똘 뭉친 강재성의 심리를 균열이 느껴지는 말투로 표현해 긴장감을 끌어올렸다.제작진은 "첫 리딩부터 배우들이 캐릭터에 대한 깊이 있는 고민을 해온 덕분에 극 속에 들어온 듯한 인상적인 순간이 만들어졌다"라며 "인물 간의 관계성이 흥미롭게 어우러지는 것은 물론 상속을 둘러싼 재벌가의 치열한 심리전까지 더해져 신(新)박한 재미를 선사할 '신입사원 강회장'에 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.'신입사원 강회장'은 5월 30일 오후 10시 40분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr