영화 '왕과 사는 남자'로 1660만 관객을 동원하며 배우로서 존재감을 입증한 박지훈이 차기작으로 돌아온다./사진=텐아시아DB

영화 '왕과 사는 남자'로 1660만 관객을 동원하며 배우로서 존재감을 입증한 박지훈이 차기작으로 돌아온다./사진제공=엠넷

영화 '왕과 사는 남자'로 1660만 관객을 동원하며 배우로서 존재감을 입증한 박지훈이 차기작으로 돌아온다./사진제공=YY엔터테인먼트

영화 '왕과 사는 남자'로 1660만 관객을 동원하며 배우로서 존재감을 입증한 박지훈이 차기작으로 돌아온다./사진제공=티빙,tvN

영화 '왕과 사는 남자'로 1660만 관객을 동원하며 배우로서 존재감을 입증한 박지훈이 차기작으로 돌아온다./사진=텐아시아DB

영화 '왕과 사는 남자'로 1660만 관객을 동원하며 배우로서 존재감을 입증한 박지훈이 차기작으로 돌아온다. 내달 11일 공개되는 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'를 통해 또 한 번 대표작 경신에 도전한다.'취사병 전설이 되다'는 총 대신 식칼, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재가 '전설의 취사병'으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다. 군대라는 특수한 공간 속에서 펼쳐지는 생존과 성장, 그리고 인간관계를 중심으로 한 이야기를 다루며 기존 밀리터리 장르와는 또 다른 결을 보여줄 예정이다. 박지훈을 중심으로 윤경호, 이상이 등이 출연해 극의 완성도를 더한다.작품 공개를 앞두고 박지훈의 행보는 그 어느 때보다 바쁘다. 오는 4월 28일부터는 매주 화요일, 6주간 방송되는 엠넷 '워너원고'를 통해 팬들과 만난다. 작품 속 캐릭터가 아닌 리얼리티 프로그램으로 시청자를 찾는 것은 약 7년 만으로, 오랜 팬들에게는 반가운 소식이다.여기에 그치지 않는다. 그는 오는 29일 첫 번째 싱글 앨범 발매를 통해 가수로도 컴백한다. 영화, 드라마, 리얼리티, 음악 활동이 같은 시기에 맞물리며 박지훈의 전방위 활동이 본격화되는 모습이다. 배우로서 입지를 다진 상황에서도 가수 활동에 대한 의지를 이어가고 있다는 점은 그의 커리어 확장 의지를 보여준다.아역 배우 경력이 있는 박지훈이 대중적인 인기를 얻기 시작한 시기는 2017년 엠넷 '프로듀스 101' 시즌 2였다. 당시 시그널송 '나야 나' 무대 엔딩에서 선보인 윙크는 강렬한 인상을 남겼고, 그는 단숨에 '윙크남'이라는 수식어를 얻으며 대중적 인지도를 확보했다. 방송 이후 약 9년이 지난 지금까지도 해당 장면은 꾸준히 회자할 만큼 상징적인 순간으로 남아 있다.2019년 워너원 공식 활동 종료 이후 그는 솔로 가수와 배우를 병행하며 활동 반경을 넓혀왔다. 다만 솔로 가수로서의 활동은 대중적 파급력 면에서는 다소 아쉬움을 남긴 반면, 배우로서는 작품마다 확실한 존재감을 자랑하며 성장세를 이어왔다. 첫 주연작인 '연애혁명'을 통해 풋풋한 청춘 이미지를 구축했고, 이후 '약한영웅' 시리즈를 통해 한층 짙어진 감정 연기를 선보이며 배우로서의 가능성을 입증했다.'약한영웅'에서의 연기는 박지훈에게 전환점이 됐다. 기존의 밝고 귀여운 이미지에서 벗어나 내면의 상처와 분노를 표현하는 인물로 변신하며 연기 스펙트럼을 확장했다는 평가를 받았다. 이어 영화 '왕과 사는 남자'에서는 단종 역을 맡아 깊이 있는 연기를 펼치며 또 다른 도약에 성공했다.해당 작품은 1660만 관객을 동원하며 흥행에 성공했고, 박지훈 역시 '1000만 배우'라는 독보적인 수식어를 얻게 됐다. 사극 장르에서의 안정적인 연기와 감정 표현은 그의 필모그래피를 한 단계 끌어올린 계기로 평가된다.물론 박지훈의 모든 작품이 성공적이었던 것은 아니다. 2024년 방송된 KBS2 '환상연가'는 최저 시청률 1%대를 기록하며 기대에 미치지 못했다. 그러나 다른 작품들이 남긴 강한 인상 덕분에 해당 드라마의 부진은 비교적 빠르게 잊히는 분위기다. 이는 박지훈이 쌓아온 필모그래피의 힘으로 해석된다.현재 박지훈은 워너원 출신 멤버들 가운데서도 배우로서 가장 두드러진 행보를 보인다는 긍정적인 평가를 받는다. 아이돌 출신이라는 출발점에도 불구하고, 장르를 넘나드는 도전을 이어가며 자신만의 영역을 구축해왔기 때문이다.'윙크남'으로 시작해 '약한영웅', '단종'을 거치며 커리어를 확장해온 박지훈은 이제 새로운 도전에 나선다. '취사병 전설이 되다'를 통해 또 한 번 흥행을 이끌 수 있을지, 나아가 배우로서의 입지를 더욱 공고히 할 수 있을지 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr