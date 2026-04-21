다시 한 번 중국 팬들의 마음을 사로잡는다./사진제공=매니지먼트런

금동현이 지난해 그룹 이펙스 탈퇴 후 배우로 전향한 가운데, 다시 한 번 중국 팬들의 마음을 사로잡는다. 그는 2019년 방송된 엠넷 '프로듀스 X 101'을 통해 얼굴을 알렸으며, 올해 김혜윤이 주연을 맡은 영화 '고딩형사'에서 활약할 예정이다.21일 오전, 금동현의 칭다오 단독 팬미팅 포스터가 공개됐다. 금동현 특유의 부드러운 미소와 무해한 눈웃음은 다시 한번 국내외 팬들의 마음을 정조준 하기에 충분하다.앞서 지난달 개최한 항저우 팬미팅의 뜨거운 반응에 힘입어 성사된 금번 칭다오 팬미팅은 돌아오는 금동현의 생일을 기념해 특별한 이벤트는 물론 팬들과 함께 하는 참여형 프로그램까지 더한 다채로운 구성으로 현장을 찾은 현지 팬들에게 잊지 못할 추억들을 선사할 예정이다.최근 스크린 데뷔와 동시에 첫 연극 주연 소식을 전하고 본격적인 연기 활동에 돌입하며 글로벌 팬층을 넓혀가고 있는 금동현은 이번 팬미팅을 통해 중국내 입지를 더욱 공고히 할 것으로 보인다.여기에 변함없는 팬 사랑으로 팬들과 꾸준한 소통을 이어 나가고 있는 금동현은 중화권 팬들은 물론 글로벌 배우로서도 그 존재감을 입증해 나가고 있어 그의 행보에도 이목이 집중되고 있다.금동현은 현재 내달 10일 칭다오 단독 팬미팅 준비에 이어 영화 촬영과 연극 '다정한 배웅' 개막 준비에 한창이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr