‘돌싱’ 변혜진, 코 재수술 2주차… ♥16기 영철도 놀랄 붓기

'돌싱글즈3' 변혜진이 코 재수술을 받았다.최근 변혜진은 코 성형 이후 붓기가 가득한 모습을 게재했다. 재수술 2주차인 그는 아직은 부은 상태다.앞서 변혜진은 "코라도 신세경이 되자. 석회화 잘 없애주세요. 코 10년 넘으신 분들은 CT 꼭 찍어보세요!"라고 적었다.한편 변혜진은 2024년부터 ‘나는 솔로’ 16기 영철과 공개열애를 해오고있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr