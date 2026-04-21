아일릿 모카/ 사진=텐아시아 DB

그룹 아일릿 모카가 활동을 잠시 중단한다.아일릿 소속사 빌리프랩은 지난 20일 오후 팬 플랫폼 위버스를 통해 "모카는 최근 건강 이상으로 병원 진료를 받았으며, 의료진으로부터 지속적인 치료와 충분한 휴식이 필요하다는 소견을 받았다"고 밝혔다.이어 "아티스트 본인의 활동 의지는 강하지만, 당사는 아티스트의 회복을 최우선에 두고 당분간 치료에 전념해야 한다고 판단했다"며 "이에 따라 당분간 예정된 아일릿 스케줄에 모카는 부득이하게 불참하게 됐음을 안내드린다"고 전했다.소속사는 "시일이 다소 소요되더라도 아티스트의 회복 경과를 신중히 검토한 후 활동 재개 시점을 다시 안내해드릴 예정이다. 모카가 건강한 모습으로 다시 팬 여러분 앞에 설 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 덧붙였다.모카가 속한 아일릿은 오는 30일 네 번째 미니 앨범 '마밀라피나타파이'(MAMIHLAPINATAPAI)를 발매한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr