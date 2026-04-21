그룹 에스파(aespa)가 내년까지 이어지는 새로운 월드 투어 일정을 확정했다.
에스파는 21일 오전 10시 공식 SNS 채널을 통해 모션 로고 영상과 포스터 이미지를 공개했다. 영상에는 '2026-27 aespa LIVE TOUR - SYNK : æ -'라는 문구가 담겼으며, 일부가 공란으로 처리된 미완성 형태의 투어명으로 제시됐다.
포스터에 명시된 일정에 따르면 에스파는 오는 8월 7~8일 서울 공연을 시작으로 11일 대만 타이베이에서 무대를 갖는다. 이어 9월과 10월에는 북남미 대륙으로 이동한다. 브라질 상파울루, 칠레 산티아고, 멕시코 산미겔 데 아옌데와 멕시코시티를 방문하며 캐나다 해밀턴, 미국 엘몬트, 워싱턴 D.C., 애틀랜타, 마이애미, 댈러스, 로스앤젤레스, 오클랜드, 시애틀, 밴쿠버 등 주요 도시를 순차적으로 찾을 예정이다.
내년 1월부터는 유럽 투어에 돌입한다. 영국 맨체스터와 런던, 네덜란드 암스테르담, 스웨덴 스톡홀름, 덴마크 코펜하겐, 독일 베를린, 이탈리아 밀라노, 스페인 바르셀로나, 프랑스 파리 등에서 공연이 이어진다. 이번 투어는 전 세계 총 25개 지역을 아우르는 규모로 진행된다.
에스파는 투어 시작 전인 오는 5월 29일 정규 2집 'LEMONADE'(레모네이드)를 발표한다. 이번 앨범은 에스파의 세계관을 바탕으로 한 스토리텔링과 음악적 구성을 선보일 계획이다. 정규 2집에 수록된 신곡 무대들도 이번 투어 일정 중에 공개될 예정이다.
한편, 에스파는 4월 25~26일 일본 도쿄돔에서 '2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]' 공연을 개최하고 현지 팬들과 만난다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
에스파는 21일 오전 10시 공식 SNS 채널을 통해 모션 로고 영상과 포스터 이미지를 공개했다. 영상에는 '2026-27 aespa LIVE TOUR - SYNK : æ -'라는 문구가 담겼으며, 일부가 공란으로 처리된 미완성 형태의 투어명으로 제시됐다.
포스터에 명시된 일정에 따르면 에스파는 오는 8월 7~8일 서울 공연을 시작으로 11일 대만 타이베이에서 무대를 갖는다. 이어 9월과 10월에는 북남미 대륙으로 이동한다. 브라질 상파울루, 칠레 산티아고, 멕시코 산미겔 데 아옌데와 멕시코시티를 방문하며 캐나다 해밀턴, 미국 엘몬트, 워싱턴 D.C., 애틀랜타, 마이애미, 댈러스, 로스앤젤레스, 오클랜드, 시애틀, 밴쿠버 등 주요 도시를 순차적으로 찾을 예정이다.
내년 1월부터는 유럽 투어에 돌입한다. 영국 맨체스터와 런던, 네덜란드 암스테르담, 스웨덴 스톡홀름, 덴마크 코펜하겐, 독일 베를린, 이탈리아 밀라노, 스페인 바르셀로나, 프랑스 파리 등에서 공연이 이어진다. 이번 투어는 전 세계 총 25개 지역을 아우르는 규모로 진행된다.
에스파는 투어 시작 전인 오는 5월 29일 정규 2집 'LEMONADE'(레모네이드)를 발표한다. 이번 앨범은 에스파의 세계관을 바탕으로 한 스토리텔링과 음악적 구성을 선보일 계획이다. 정규 2집에 수록된 신곡 무대들도 이번 투어 일정 중에 공개될 예정이다.
한편, 에스파는 4월 25~26일 일본 도쿄돔에서 '2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]' 공연을 개최하고 현지 팬들과 만난다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
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