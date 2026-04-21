에스파 / 사진=텐아시아 DB

그룹 에스파(aespa)가 내년까지 이어지는 새로운 월드 투어 일정을 확정했다.에스파는 21일 오전 10시 공식 SNS 채널을 통해 모션 로고 영상과 포스터 이미지를 공개했다. 영상에는 '2026-27 aespa LIVE TOUR - SYNK : æ -'라는 문구가 담겼으며, 일부가 공란으로 처리된 미완성 형태의 투어명으로 제시됐다.포스터에 명시된 일정에 따르면 에스파는 오는 8월 7~8일 서울 공연을 시작으로 11일 대만 타이베이에서 무대를 갖는다. 이어 9월과 10월에는 북남미 대륙으로 이동한다. 브라질 상파울루, 칠레 산티아고, 멕시코 산미겔 데 아옌데와 멕시코시티를 방문하며 캐나다 해밀턴, 미국 엘몬트, 워싱턴 D.C., 애틀랜타, 마이애미, 댈러스, 로스앤젤레스, 오클랜드, 시애틀, 밴쿠버 등 주요 도시를 순차적으로 찾을 예정이다.내년 1월부터는 유럽 투어에 돌입한다. 영국 맨체스터와 런던, 네덜란드 암스테르담, 스웨덴 스톡홀름, 덴마크 코펜하겐, 독일 베를린, 이탈리아 밀라노, 스페인 바르셀로나, 프랑스 파리 등에서 공연이 이어진다. 이번 투어는 전 세계 총 25개 지역을 아우르는 규모로 진행된다.에스파는 투어 시작 전인 오는 5월 29일 정규 2집 'LEMONADE'(레모네이드)를 발표한다. 이번 앨범은 에스파의 세계관을 바탕으로 한 스토리텔링과 음악적 구성을 선보일 계획이다. 정규 2집에 수록된 신곡 무대들도 이번 투어 일정 중에 공개될 예정이다.한편, 에스파는 4월 25~26일 일본 도쿄돔에서 '2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]' 공연을 개최하고 현지 팬들과 만난다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr