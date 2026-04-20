20일 서울 삼청동 카페에서 오는 22일 개봉하는 영화 '짱구'의 감독 및 주연을 맡은 배우 정우와의 인터뷰를 진행했다. / 사진제공=BH엔터테인먼트

배우 정우가 오는 22일 개봉하는 영화 '짱구'의 연출을 맡아 처음으로 메가폰을 잡는다. / 사진제공=BH엔터테인먼트

배우 정우는 극 중 오디션에 매번 낙방하지만 연기에 대한 열정은 가득한 무명배우 '짱구' 역을 맡았다. / 사진제공=BH엔터테인먼트

"영화 '짱구'는 힘든 시기를 겪고 있는 청춘들에게 위로와 공감을 전달하는 작품이에요. 때로는 유쾌하게, 때로는 진심 어린 마음으로 관객에게 감동을 선사할 수 있다고 생각해요. 그게 이 영화의 핵심이기도 하죠."17년의 세월이 흘렀지만 배우 정우의 열정은 신인 시절과 다름없다. 2009년 영화 '바람' 속 앳된 모습의 정우는 후속편 영화 '짱구'로 다시 스크린을 찾아 관객들의 향수를 자극한다. 당시 신인배우였던 정우가 '짱구'의 주연이자 감독을 맡았다는 점도 의미를 더한다.20일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '짱구'의 주연 및 연출을 맡은 정우를 만났다. 오는 22일 개봉하는 '짱구'는 매번 꺾이고 좌절해도 배우가 되겠다는 바람 하나로 버티고 일어서는 오디션 천재 '짱구'(정우 분)의 유쾌하고 뜨거운 도전기를 그린 작품이다. 영화의 제목 '짱구'는 극 중 주인공 김정국의 별명이자 실제 정우의 어린 시절 별명이기도 하다.'짱구'는 '바람'의 주역이었던 짱구의 20대 이야기를 담는다. 이 영화가 '바람'의 후속편이라고 불리는 이유다. 이에 취재진이 제목을 '바람2'로 하지 않은 이유에 대해 묻자 정우는 "이 영화는 '바람'의 시즌2가 아니라고 생각한다"며 예상외의 답변을 내놓았다.이어 그는 "나는 이 영화를 '바람2'라고 말하고 다닌 적이 없다. '바람'의 주역이던 '짱구'가 나오니까 많이들 '바람2'라고 생각하는 것 같더라"며 "개인적으로 '짱구'는 '바람' 그 이후의 이야기라고 하는 게 더 정확한 것 같다. 다른 결의 작품으로 봐주시면 감사할 것 같다"고 설명했다.정우는 과거를 회상하며 '짱구'를 시작하게 된 계기도 밝혔다. 그는 "제가 '바람'의 원안을 썼을 당시 '그다음 이야기를 해보면 어떨까'라고 생각해서 몇몇 에피소드를 기록했다. 시간이 지나 제작사와 함께 해당 에피소드들을 시나리오화하기 시작했고, 그 과정에서 6-7번의 각색을 거쳤다"고 밝혔다. 이어 그는 "연출 제안은 제작사 측에서 먼저 해주셨다. 제 영역이 아닌 것 같다는 부담감에 고사하기도 했지만, 내가 쓴 시나리오인만큼 내가 가장 잘 이해할 수 있겠다는 생각이 들었다. 그래서 도전하게 됐다"고 덧붙였다.첫 연출을 맡은 정우는 현장에서 느낀 부담감에 대해서도 이야기했다. 그는 "부담감이 컸지만 우선 내 앞에 있는 작은 허들부터 뛰어넘어보자는 마음으로 시작했다. 하나씩 넘다보니 '연출'이라는 큰 산도 무사히 잘 넘을 수 있었던 것 같다"고 말했다. 그는 공동 연출자인 오성호 감독에게 감사함을 전하며 "무엇보다도 가장 큰 힘을 준 건 오감독이었다. 그가 없었다면 불가능했을 것"이라고 설명했다.정우는 배우뿐만 아니라 스태프의 입장도 이해하게 됐다고 한다. 그는 "이전까지는 배우로서만 현장을 대했지만, 이번 기회로 현장에 있는 많은 사람들의 입장을 이해하게 됐다. 감독님, 제작사 대표님들, 홍보팀, 현장 스태프 등 작품을 위해 애쓰는 모든 분들에게 좀 더 공감하게 됐다"고 말했다.뒤이어 정우는 감독의 말을 듣지 않는 배우들에 대한 소신발언과 함께 자신의 과거를 반성하기도 하며 현장을 폭소케 했다. 그는 "사실 감독님이 지시를 주면 배우들이 그냥 하면 된다. 그런데 그게 잘 안 되니까 문제가 생기는 것이다"며 "물론 나도 배우로서 그런 시절이 있었기에 그들의 입장도 이해하지만, 이번 작품 때는 연출자였기 때문에 다른 마음이었던 것 같다"고 덧붙였다.정우는 자신의 아내이자 '짱구'의 기획자인 배우 김유미에게도 거듭 감사의 마음을 표현했다. 그는 "유미씨에게 많이 의지했고 정말 고맙다. 타이틀롤은 기획자였지만 사실 크리에이터 이상의 능력을 보여줬다"며 "현장에서 제가 잘못된 방향으로 가고 있을 때, 유미씨가 객관적인 시선으로 바로잡아 주곤 했다"고 고백했다.이어 정우는 작품에 우정 출연한 장항준 감독에 대해서도 언급했다. 그는 "흔쾌히 노 개런티로 출연해 주셨다. 감사한 마음을 담아 영화 '왕과 사는 남자' 현장에 커피차도 보내드렸다"며 "참고로 출연 확정은 거장이 되시기 전에 하신 거다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.감독으로서 느끼는 흥행 부담에 대해서 정우는 "흥행 여부는 관객분들의 선택에 달려있는 것이지 제 몫은 아니라고 생각한다. 물론 잘 되면 더할 나위 없이 좋겠지만, 저에게는 작품을 만드는 과정이 얼마나 값지고 행복했느냐가 더 중요한 것 같다"고 설명했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr