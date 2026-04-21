이다인은 지난 19일 자신의 SNS에 "나의 모든 것(My Everything)"이라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다. 공개된 영상에는 이승기가 딸의 손을 잡고 산책을 즐기는 모습이 담겼다. 아직 서툰 걸음에도 아이의 보폭에 맞춰 천천히 발걸음을 옮기며 시선을 떼지 않는 모습이 인상적이다.
특히 걸음마를 시작한 듯한 딸의 모습이 눈길을 끌었다. 한 발 한 발 내딛는 순간마다 이를 지켜보는 이승기의 다정한 눈빛이 더해지며 아빠 이승기의 면모를 드러냈다. 이를 촬영한 이다인 역시 두 사람을 바라보며 애정을 담아내며 따뜻한 분위기를 더했다. 영상을 접한 팬들은 "벌써 이렇게 컸냐", "아빠 눈에서 꿀 떨어진다", "보기만 해도 힐링된다" 등 미소를 자아내는 반응을 보였다.
한편 이승기와 이다인은 2023년 4월 결혼해 2024년 2월 첫째 딸을 품에 안았다. 이후 지난 2월 둘째 임신 소식이 전해지며 많은 축하를 받았다. 당시 소속사 측은 "현재 임신 5개월 차로, 산모의 건강과 안정을 최우선으로 하며 태교에 전념하고 있다"고 밝혔다.
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